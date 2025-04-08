Про облаштування ще одного укриття у школі з понад сторічною історією, повідомила Харківська обласна рада, розповідає 24 Канал.

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Як облаштовувалося укриття

7 квітня пресслужба Харківської облради повідомила, що у Мереф’янській громаді облаштували укриття, в якому одночасно зможуть вчитися 80 учнів.

Проєкт зі створення безпечного простору в місті Мерефа втілили на базі 120-річної школи.

Нашому закладу вже понад 120 років. Саме в цьому приміщенні, де зараз облаштували укриття, колись була їдальня, пізніше використовувалося під складські приміщення, спортивні секції, а у 2022 році підвал слугував сховком для жителів громади. Те, що цей проєкт вдався, викликає справжнє захоплення у вчителів та дітей,

– зазначила директорку освітнього закладу Валентина Панова.

У межах реалізованого проєкту проклали електрику, водопостачання та каналізацію, установили вентиляцію з очищенням повітря та пожежну сигналізацію, зробили нові санвузли і побудували другий вихід, закупили необхідні меблі. Загальна площа укриття становить 202 квадратних метри.

На квітень 2025 року у Мереф’янській громаді діти навчаються онлайн, вона не входить до переліку громад, де дозволене очне чи змішане навчання. Наразі освітній заклад нараховує понад 300 учнів та вихованців дитячого садка.

Укриття облаштували коштом та спільними зусиллями Харківської обласної ради, Всесвітньої Лютеранської Федерації, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та ГО "Спільна справа для людей".

Облаштоване укриття у Мереф'янській громаді / фото Хмельницька облрада

Голова Мереф’янської громади Веніамін Сітов на відкритті подякував усім партнерам, які допомогли в облаштуванні укриття.

І завдяки нашій тісній співпраці приємно сьогодні бачити уже втілений в життя проєкт. Адже хоча наша громада і є відносно тиловою, проте упродовж війни на територію прилітали як ракети "Іскандер", так і С-300. Тому це укриття для нас дуже актуальне,

– додав Веніамін Сітов.

У відкритті нового безпечного простору взяла участь заступниця голови Харківської обласної ради Валерія Дзюба та заступник керуючого справами виконавчого апарату Харківської обласної ради Максим Колінько.

Такі укриття є вимогою часу та реалій в Україні, зважаючи на кількість обстрілів, яких ледь не щодня зазнає Харківщина.