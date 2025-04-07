У Міносвіти анонсували дату, коли освітня платформа "Мрія" буде доступною. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал відомства.

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Коли запуск освітньої платформи "Мрія"

Михайло Федоров віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій також повідомив у своєму телеграмі, що запуск освітньої платформи "Мрія" для кожної школи відбудеться уже на поточному тижні – 8 квітня.

Навчання, від якого загоряються очі. У кожної дитини. Учителя. Батьків. І навіть у бізнесу. Освітня Мрія – незабаром здійсниться! 8 квітня запрошуємо на "Мрія Постосвіта" – головну EdTech-подію року від МОН та Мінцифри. Подію відкрито для всіх: освітян, батьків, дітей, соціально-відповідального бізнесу, EdTech-компаній і медіа",

– повідомляє МОН

МОН зазначило, що на події будуть представлені:

ШІ-інструменти для вчителів;

можливості гейміфікація процесу навчання;

дашборд освітніх результатів для батьків;

план під’єднання нових шкіл до "Мрії".

Федоров запросив дізнатися про можливості освіти майбутнього – зі штучним інтелектом, гейміфікацією, оцінками "олівчиком" у телефоні. Закликав долучитися до головного освітнього івенту року учителів, батьків, школярів, бізнес та медіа. На презентації Мрії будуть присутні топспікери країни.

Щоб долучитися онлайн слід пройти попередню реєстрацію.

Що таке "Мрія" Цей проєкт – цифрова ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифри та МОН за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Тестування застосунку відбулося ще у червні 2024 року у 40 школах України і по функціоналу він близький до Дії.