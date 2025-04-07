Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. У Центрі наголошують на важливості перевірки в персональних кабінетах стану опрацювання заявки на участь в НМТ.

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Що мають знати потенційні учасники НМТ

Якщо замість сповіщення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат учасник отримав повідомлення про потребу виправити недоліки, це необхідно зробити якнайшвидше. Перелік недоліків вказаний у самому повідомленні (надання недостовірної інформації, ненадання копій документів або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства, тощо).

Наголошуємо на тому, що виправити й повторно надіслати всі документи й інформацію на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 8 квітня включно. Тож не зволікайте!

– зазначили в УЦОЯО.

Якщо ж вступник / вступниця не усуне недоліків, на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів вказав регіональний центр оцінювання якості освіти, – йому / їй буде відмовлять у реєстрації для участі в НМТ.

Так само до 8 квітня в персональному кабінеті вступник / вступниця матиме змогу змінити навчальний предмет на вибір, з якого він / вона бажає пройти тестування, чи населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ, чи вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Якщо ж ви не встигли чи не змогли з поважних причин подати заявку на участь в НМТ або вчасно усунути недоліки – матимете змогу зареєструватися для участі в додаткових сесіях НМТ в додатковий період реєстрації. Він триватиме з 9 до 14 травня.