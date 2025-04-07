Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. В Центре отмечают важность проверки в персональных кабинетах состояния обработки заявки на участие в НМТ.

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Что должны знать потенциальные участники НМТ

Если вместо уведомления об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат участник получил сообщение о необходимости исправить недостатки, это необходимо сделать как можно быстрее. Перечень недостатков указан в самом сообщении (предоставление недостоверной информации, непредоставление копий документов или предоставление копий документов, которые не соответствуют требованиям законодательства, и т.д.).

Подчеркиваем, что исправить и повторно отправить все документы и информацию на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно до 8 апреля включительно. Поэтому не медлите!

– отметили в УЦОКО.

Если же абитуриент / абитуриентка не устранит недостатков, на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования, – ему / ей будет откажут в регистрации для участия в НМТ.

Так же до 8 апреля в персональном кабинете абитуриент / абитуриентка сможет изменить учебный предмет на выбор, по которому он / она желает пройти тестирование, или населенный пункт в Украине или за рубежом, где будет находиться в дни проведения НМТ, или указать на потребность в прохождении НМТ во время дополнительных сессий.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Если же вы не успели или не смогли по уважительным причинам подать заявку на участие в НМТ или вовремя устранить недостатки – сможете зарегистрироваться для участия в дополнительных сессиях НМТ в дополнительный период регистрации. Он продлится с 9 по 14 мая.