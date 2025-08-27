В Харьковском национальном университете планируют возобновить очное обучение
- Харьковский национальный университет имени Каразина планирует частично восстановить очное обучение с февраля 2026 года в безопасных пространствах.
- Ректор Татьяна Кагановская сообщила, что университет работал над созданием безопасных пространств для обучения студентов.
- Студенты учатся онлайн с 24 февраля 2022 года.
Харьковский национальный университет имени Каразина намерен частично восстановить очное обучение, которое прервали в 2022 году. Новации должны заработать уже с февраля 2026 года.
Получать образование студенты должны в безопасных пространствах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление ректора вуза Татьяны Кагановской "Думке".
Восстановят ли очное обучение в ХНУ имени Каразина?
Ректор заявила, что такое решение – результат кропотливой работы команды вуза, ведь они понимают, как студенты скучают по офлайн-общению, по среде, в которой они растут как личности.
Сегодня наша главная задача – сделать так, чтобы наши студенты имели возможность учиться именно в аудиториях, в безопасных пространствах. Понимая, что в начале войны университет не имел достаточно таких локаций, мы работали над тем, чтобы искать деньги и смочь создать эти безопасные пространства,
– сообщила Кагановская.
И добавила, что сегодня вуз имеет такую возможность, а работы продолжаются. Их планируют завершить в конце этого календарного года.
И уже со второго семестра наши студенты будут иметь возможность учиться в безопасных пространствах Каразинского университета,
– отметила ректор вуза.
Напомним, что очное обучение в вузе остановили в начале полномасштабной войны с Россией. Студенты учатся онлайн.
Отметим, что университет получал повреждения в результате российских обстрелов города.
