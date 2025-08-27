Укр Рус
27 августа, 20:07
2

В Харьковском национальном университете планируют возобновить очное обучение

Мария Волошин
Основні тези
  • Харьковский национальный университет имени Каразина планирует частично восстановить очное обучение с февраля 2026 года в безопасных пространствах.
  • Ректор Татьяна Кагановская сообщила, что университет работал над созданием безопасных пространств для обучения студентов.
  • Студенты учатся онлайн с 24 февраля 2022 года.

Харьковский национальный университет имени Каразина намерен частично восстановить очное обучение, которое прервали в 2022 году. Новации должны заработать уже с февраля 2026 года.

Получать образование студенты должны в безопасных пространствах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление ректора вуза Татьяны Кагановской "Думке".

Восстановят ли очное обучение в ХНУ имени Каразина?

Ректор заявила, что такое решение – результат кропотливой работы команды вуза, ведь они понимают, как студенты скучают по офлайн-общению, по среде, в которой они растут как личности.

Сегодня наша главная задача – сделать так, чтобы наши студенты имели возможность учиться именно в аудиториях, в безопасных пространствах. Понимая, что в начале войны университет не имел достаточно таких локаций, мы работали над тем, чтобы искать деньги и смочь создать эти безопасные пространства, 
– сообщила Кагановская.

И добавила, что сегодня вуз имеет такую возможность, а работы продолжаются. Их планируют завершить в конце этого календарного года.

И уже со второго семестра наши студенты будут иметь возможность учиться в безопасных пространствах Каразинского университета,
– отметила ректор вуза.

Напомним, что очное обучение в вузе остановили в начале полномасштабной войны с Россией. Студенты учатся онлайн.

Отметим, что университет получал повреждения в результате российских обстрелов города.