Харківський національний університет імені Каразіна має намір частково відновити очне навчання, яке перервали у 2022 році. Новації повинні запрацювати вже з лютого 2026 року.
Здобувати освіту студенти мають у безпечних просторах. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву ректорки вишу Тетяни Кагановської "Думці".
Чи відновлять очне навчання у ХНУ імені Каразіна?
Ректорка заявила, що таке рішення – результат кропіткої роботи команди вишу, адже вони розуміють, як студенти сумують за офлайн-спілкуванням, за середовищем, в якому вони зростають як особистості.
Сьогодні наше головне завдання – зробити так, щоб наші студенти мали можливість навчатися саме в аудиторіях, у безпечних просторах. Розуміючи, що на початку війни університет не мав достатньо таких локацій, ми працювали над тим, щоб шукати гроші та змогти створити ці безпечні простори,
– повідомила Кагановська.
І додала, що сьогодні виш має таку можливість, а роботи тривають. Їх планують завершити наприкінці цього календарного року.
І вже з другого семестру наші студенти будуть мати можливість вчитися в безпечних просторах Каразінського університету,
– наголосила ректорка вишу.
Нагадаємо, що очне навчання у виші зупинили на початку повномасштабної війни з Росією. Студенти вчаться онлайн.
Зауважимо, що університет отримував пошкодження внаслідок російських обстрілів міста.
