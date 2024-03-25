Как правильно по-украински назвать "хлопья"

Суржик в свое время проник во все сферы нашей жизни. Им ошибочно называют различные предметы, приборы, растения.

Однако он только портит нашу речь. Поэтому Образование 24 помогает от него избавляться.

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Как назвать "хлопья" на украинском

Часто суржик портит даже очень "вкусные" слова. А мы можем и не догадываться, что употребляем именно неправильное.

К примеру, составную часть некоторых названий пищевых продуктов, приготовленных дроблением, расплющиванием и т.д. каких-либо зерен, которые мы обычно едим на завтрак, называют ошибочно "хлОп'я". Однако это суржиковое слово – если говорится о еде.

Правильно говорить: едим овсяные "пластівці" (укр.).

Как правильно на украинском назвать "стакан"

Украинцы часто думают, как правильно назвать бумажный сосуд цилиндрической формы – "стакан" или "склянка".

Словари позволяют использовать оба варианта – и "стакан", и "склянка".

Все же современные языковеды советуют избегать слова "стакан".

Все потому, что оно является искусственным в нашем языке и считается калькой с русского.

Более органичное – "склянка".

В украинском языке есть слово "хлоп'Я" – с ударением на последнем слоге – если мы говорим о парне и употребляем по отношению к нему уменьшительно-ласкательную форму.