Як правильно українською назвати "хлоп'я"

Суржик свого часу проник у всі сфери нашого життя. Ним помилково найменовують різні предмети, прилади, рослини.

Однак він лише псує наше мовлення. Тож Освіта 24 допомагає його позбуватися.

Дивіться також Забудьте про маргаритки, іриси і піони: як правильно називати квіти українською

Як назвати хлоп'я українською

Часто суржик псує навіть дуже "смачні" слова. А ми можемо й не здогадуватися, що вживаємо саме неправильне.

До прикладу, складову частину деяких назв харчових продуктів, приготовлених дробленням, розплющуванням тощо яких-небудь зерен, які ми зазвичай їмо на сніданок, називають помилково "хлОп'я". Однак це суржикове слово – якщо мовиться про їжу.

Правильно казати: їмо вівсяні пластівці.

Як правильно українською назвати "стакан"

Українці часто думають, як правильно назвати паперову посудину циліндричної форми – стакан чи склянка.

Словники дозволяють використовувати обидва варіанти – і стакан, і склянка.

Все ж сучасні мовознавці радять уникати слова "стакан".

Усе тому, що воно є штучним у нашій мові і вважається калькою з російської.

Більш органічне – склянка.

В українській мові є слово "хлоп'Я" – з наголосом на останньому складі – якщо ми говоримо про хлопця і вживаємо щодо нього зменшувально-пестливу форму.