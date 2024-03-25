Як правильно українською назвати "хлоп'я"

25 березня 2024, 21:12
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Суржик свого часу проник у всі сфери нашого життя. Ним помилково найменовують різні предмети, прилади, рослини.

Однак він лише псує наше мовлення. Тож Освіта 24 допомагає його позбуватися. 

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Як назвати хлоп'я українською 

Часто суржик псує навіть дуже "смачні" слова. А ми можемо й не здогадуватися, що вживаємо саме неправильне. 

До прикладу, складову частину деяких назв харчових продуктів, приготовлених дробленням, розплющуванням тощо яких-небудь зерен, які ми зазвичай їмо на сніданок, називають помилково "хлОп'я". Однак це суржикове слово – якщо мовиться про їжу. 

Правильно казати: їмо вівсяні пластівці. 

Зверніть увагу! В українській мові є слово "хлоп'Я" – з наголосом на останньому складі – якщо ми говоримо про хлопця і вживаємо щодо нього зменшувально-пестливу форму. 

Як правильно українською назвати "стакан"

  •  Українці часто думають, як правильно назвати паперову посудину циліндричної форми – стакан чи склянка.
  • Словники дозволяють використовувати обидва варіанти – і стакан, і склянка.
  • Все ж сучасні мовознавці радять уникати слова "стакан".
  • Усе тому, що воно є штучним у нашій мові і вважається калькою з російської.
  • Більш органічне – склянка. 
Автор: Марія Волошин