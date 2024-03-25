Однак він лише псує наше мовлення. Тож Освіта 24 допомагає його позбуватися.
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Як назвати хлоп'я українською
Часто суржик псує навіть дуже "смачні" слова. А ми можемо й не здогадуватися, що вживаємо саме неправильне.
До прикладу, складову частину деяких назв харчових продуктів, приготовлених дробленням, розплющуванням тощо яких-небудь зерен, які ми зазвичай їмо на сніданок, називають помилково "хлОп'я". Однак це суржикове слово – якщо мовиться про їжу.
Правильно казати: їмо вівсяні пластівці.
Як правильно українською назвати "стакан"
- Українці часто думають, як правильно назвати паперову посудину циліндричної форми – стакан чи склянка.
- Словники дозволяють використовувати обидва варіанти – і стакан, і склянка.
- Все ж сучасні мовознавці радять уникати слова "стакан".
- Усе тому, що воно є штучним у нашій мові і вважається калькою з російської.
- Більш органічне – склянка.