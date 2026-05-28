Легендарный украинский композитор: какие необычные слова "спрятались" в песнях Игоря Билозира
28 мая – годовщина смерти выдающегося украинского композитора Игоря Билозира. Он отошел в вечность в 2000 году, через 20 дней после избиения "фанатами русского шансона".
Однако успел оставить украинцам немалое музыкальное наследие. Поэтому 24 Канал вспоминает о выдающемся украинце и предлагает также найти интересные слова, которые "спрятались" в песнях, к которым он создавал музыку.
Смотрите также Национальная легенда Украины: какие волшебные слова "спрятались" в песнях Василия Зинкевича
Что известно об Игоре Билозире?
Игорь Билозир – выдающийся украинский певец, композитор, художественный руководитель легендарного ансамбля "Ватра".
Он оставил украинцам огромное творческое наследие. Билозир писал эстрадные песни, камерно-инструментальные композиции, произведения для оркестра, музыку для театральных спектаклей.
Среди самых известных его песен – "Мамина светлица", "Пшеничное перевесло", "Свадебный марш", "Будто вчера", "Любимый", "Первый снег" и др. Творчество Билозира получила признание в США, Канаде, Германии, Польше, России.
в 1996 году художник получил звание Народного артиста Украины.
Однако Билозир отдал жизнь во Львове за украинскую песню. Двум российским шовинистам не понравилось, что он в 2000 году поет на украинском языке. За это выдающегося украинца избили. Впоследствии он умер в больнице.
Насколько мощной фигурой был Билозир для украинской культуры и как его любили украинцы, свидетельствует количество людей, которые пришли с ним попрощаться. По разным данным, похороны композитора собрали 100 – 200 тысяч человек.
К теме "Квіткою наснишся синьоокою": какими мелодичными словами поражал в песнях легендарный Ивасюк
Какие интересные слова "спрятались" в песнях Билозира?
В песнях, музыку к которым творил выдающийся Игорь Билозир, есть немало интересных и необычных украинских слов. Поэтому предлагаем вам с ними ознакомиться и запомнить.
ВИА "Ватра" – "Мамина светлица": видео
- світлиця – чистая, светлая, парадная комната в доме;
- завше – всегда;
- задума – состояние того, кто углубился в мысли, размышления;
- размай – что-нибудь буйно расцветшее, зеленое; приворотное, волшебное зелье;
- бриніти – образовывать звонкий протяжный звук; сверкать;
- прочинити– открывать немного, не совсем;
- обрус – (диал.) скатерть.
Василий Зинкевич – "Ніби вчора": видео
- туркотіти – издавать негромкие низкие переливчатые звуки (о голубе, горлице и некоторых других птицах;
- щедрота – щедрость;
- диво-сила;
- дивограй.
ВИА "Ватра" – "Первый снег": видео
- взір – внешний вид кого-, чего-либо; то, что нарисовано или вышито; узор; (диал.) зрение, взгляд;
- віти – ответвление дерева, куста или травянистого растения; ветви;
- розквіт;
- голубити – проявлять нежность, ласку; ласкать ласкать;
- приблудити – блуждая, попасть куда-нибудь;
- стріти – встретить;
- май – (диал.) клечання, зелень; (розм.) май.
Оксана Билозир – "Пшеничное перевесло": видео
- розлогий – который раскинулся на большой площади, обнимает большое пространство; который звучит свободно, ровно, непринужденно и т.д;
- зронити – не удержать, нечаянно упустить; (перен.) сказать, сказать коротко; потерять;
- ненька;
- перевесло – жгут из скрученной соломы для перевязывания снопов
- побратати – сделать друзьями, сдружить.
Советуем вам вкраплять эти слова в свою ежедневную речь. Они непременно станут его украшением.