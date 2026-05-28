Легендарный украинский композитор: какие необычные слова "спрятались" в песнях Игоря Билозира

28 мая – годовщина смерти выдающегося украинского композитора Игоря Билозира. Он отошел в вечность в 2000 году, через 20 дней после избиения "фанатами русского шансона".

Однако успел оставить украинцам немалое музыкальное наследие. Поэтому 24 Канал вспоминает о выдающемся украинце и предлагает также найти интересные слова, которые "спрятались" в песнях, к которым он создавал музыку.

Что известно об Игоре Билозире?

Игорь Билозир – выдающийся украинский певец, композитор, художественный руководитель легендарного ансамбля "Ватра".

Он оставил украинцам огромное творческое наследие. Билозир писал эстрадные песни, камерно-инструментальные композиции, произведения для оркестра, музыку для театральных спектаклей.

Среди самых известных его песен – "Мамина светлица", "Пшеничное перевесло", "Свадебный марш", "Будто вчера", "Любимый", "Первый снег" и др. Творчество Билозира получила признание в США, Канаде, Германии, Польше, России.

в 1996 году художник получил звание Народного артиста Украины.

Однако Билозир отдал жизнь во Львове за украинскую песню. Двум российским шовинистам не понравилось, что он в 2000 году поет на украинском языке. За это выдающегося украинца избили. Впоследствии он умер в больнице.

Насколько мощной фигурой был Билозир для украинской культуры и как его любили украинцы, свидетельствует количество людей, которые пришли с ним попрощаться. По разным данным, похороны композитора собрали 100 – 200 тысяч человек.

Какие интересные слова "спрятались" в песнях Билозира?

В песнях, музыку к которым творил выдающийся Игорь Билозир, есть немало интересных и необычных украинских слов. Поэтому предлагаем вам с ними ознакомиться и запомнить.

ВИА "Ватра" – "Мамина светлица": видео

світлиця – чистая, светлая, парадная комната в доме;

чистая, светлая, парадная комната в доме; завше – всегда ;

всегда задума – состояние того, кто углубился в мысли, размышления;

состояние того, кто углубился в мысли, размышления; размай – что-нибудь буйно расцветшее, зеленое; приворотное, волшебное зелье;

что-нибудь буйно расцветшее, зеленое; приворотное, волшебное зелье; бриніти – образовывать звонкий протяжный звук; сверкать;

образовывать звонкий протяжный звук; сверкать; прочинити– открывать немного, не совсем;

открывать немного, не совсем; обрус – (диал.) скатерть.

Василий Зинкевич – "Ніби вчора": видео

туркотіти – издавать негромкие низкие переливчатые звуки (о голубе, горлице и некоторых других птицах;

издавать негромкие низкие переливчатые звуки (о голубе, горлице и некоторых других птицах; щедрота – щедрость ;

щедрость диво-сила;

дивограй.

ВИА "Ватра" – "Первый снег": видео

взір – внешний вид кого-, чего-либо; то, что нарисовано или вышито; узор; (диал.) зрение, взгляд;

внешний вид кого-, чего-либо; то, что нарисовано или вышито; узор; (диал.) зрение, взгляд; віти – ответвление дерева, куста или травянистого растения; ветви;

ответвление дерева, куста или травянистого растения; ветви; розквіт;

голубити – проявлять нежность, ласку; ласкать ласкать;

проявлять нежность, ласку; ласкать ласкать; приблудити – блуждая, попасть куда-нибудь;

блуждая, попасть куда-нибудь; стріти – встретить ;

встретить май – (диал.) клечання, зелень; (розм.) май.

Оксана Билозир – "Пшеничное перевесло": видео

розлогий – который раскинулся на большой площади, обнимает большое пространство; который звучит свободно, ровно, непринужденно и т.д;

который раскинулся на большой площади, обнимает большое пространство; который звучит свободно, ровно, непринужденно и т.д; зронити – не удержать, нечаянно упустить; (перен.) сказать, сказать коротко; потерять;

не удержать, нечаянно упустить; (перен.) сказать, сказать коротко; потерять; ненька;

перевесло – жгут из скрученной соломы для перевязывания снопов

жгут из скрученной соломы для перевязывания снопов побратати – сделать друзьями, сдружить.

Советуем вам вкраплять эти слова в свою ежедневную речь. Они непременно станут его украшением.