Однак встиг залишити українцям чималу музичну спадщину. Тож 24 Канал згадує про видатного українця та пропонує також знайти цікаві слова, які "заховалися" у піснях, до яких він творив музику.

Що відомо про Ігоря Білозіра?

Ігор Білозір – видатний український співак, композитор, художній керівник легендарного ансамблю "Ватра".

Він залишив українцям величезний творчий спадок. Білозір писав естрадні пісні, камерно-інструментальні композиції, твори для оркестру, музику для театральних вистав.

Серед найвідоміших його пісень – "Мамина світлиця", "Пшеничне перевесло", "Весільний марш", "Ніби вчора", "Коханий", "Перший сніг" тощо. Творчість Білозіра здобула визнання у США, Канаді, Німеччині, Польщі, Росії.

1996 року митець отримав звання Народного артиста України.

Однак Білозір віддав життя у Львові за українську пісню. Двом російським шовіністам не сподобалося, що він у 2000 році співає українською мовою. За це видатного українця побили. Згодом він помер у лікарні.

Наскільки потужною постаттю був Білозір для української культури і як його любили українці, свідчить кількість людей, які прийшли з ним попрощатися. За різними даними, похорон композитора зібрав 100 – 200 тисяч осіб.

Які цікаві слова "заховалися" у піснях Білозіра?

У піснях, музику до яких творив видатний Ігор Білозір, є чимало цікавих та незвичних українських слів. Тож пропонуємо вам з ними ознайомитися і запам'ятати.

ВІА "Ватра" – "Мамина світлиця": відео

світлиця – чиста, світла, парадна кімната в будинку;

чиста, світла, парадна кімната в будинку; завше – завжди ;

завжди задума – стан того, хто заглибився в думки, роздуми;

стан того, хто заглибився в думки, роздуми; розмай – що-небудь буйно розквітле, зелене; приворотне, чарівне зілля;

що-небудь буйно розквітле, зелене; приворотне, чарівне зілля; бриніти – утворювати дзвінкий протяжний звук; виблискувати;

утворювати дзвінкий протяжний звук; виблискувати; прочинити – відчиняти трохи, не зовсім;

відчиняти трохи, не зовсім; обрус – (діал.) скатертина.

Василь Зінкевич – "Ніби вчора": відео

туркотіти – видавати неголосні низькі переливчасті звуки (про голуба, горлицю та деяких інших птахів;

видавати неголосні низькі переливчасті звуки (про голуба, горлицю та деяких інших птахів; щедрота – щедрість ;

щедрість диво-сила;

дивограй.

ВІА "Ватра" – "Перший сніг": відео

взір – зовнішній вигляд кого-, чого-небудь; те, що намальоване або вишите; візерунок; (діал.) зір, погляд;

зовнішній вигляд кого-, чого-небудь; те, що намальоване або вишите; візерунок; (діал.) зір, погляд; віти – відгалуження дерева, куща або трав'янистої рослини; гілки;

відгалуження дерева, куща або трав'янистої рослини; гілки; розквіт;

голубити – проявляти ніжність, ласку; пестити;

проявляти ніжність, ласку; пестити; приблудити – блукаючи, потрапити куди-небудь;

блукаючи, потрапити куди-небудь; стріти – зустріти ;

зустріти май – (діал.) клечання, зелень; (розм.) травень.

Оксана Білозір – "Пшеничне перевесло": відео

розлогий – який розкинувся на великій площі, обіймає великий простір; який звучить вільно, рівно, невимушено тощо;

який розкинувся на великій площі, обіймає великий простір; який звучить вільно, рівно, невимушено тощо; зронити – не втримати, ненавмисне впустити; (перен.) сказати, промовити коротко; втратити;

не втримати, ненавмисне впустити; (перен.) сказати, промовити коротко; втратити; ненька;

перевесло – джгут із скрученої соломи для перев'язування снопів

джгут із скрученої соломи для перев'язування снопів побратати – зробити друзями, здружити.

Радимо вам вкраплювати ці слова у своє щоденне мовлення. Вони неодмінно стануть його окрасою.