Однак встиг залишити українцям чималу музичну спадщину. Тож 24 Канал згадує про видатного українця та пропонує також знайти цікаві слова, які "заховалися" у піснях, до яких він творив музику.
Що відомо про Ігоря Білозіра?
Ігор Білозір – видатний український співак, композитор, художній керівник легендарного ансамблю "Ватра".
Він залишив українцям величезний творчий спадок. Білозір писав естрадні пісні, камерно-інструментальні композиції, твори для оркестру, музику для театральних вистав.
Серед найвідоміших його пісень – "Мамина світлиця", "Пшеничне перевесло", "Весільний марш", "Ніби вчора", "Коханий", "Перший сніг" тощо. Творчість Білозіра здобула визнання у США, Канаді, Німеччині, Польщі, Росії.
1996 року митець отримав звання Народного артиста України.
Однак Білозір віддав життя у Львові за українську пісню. Двом російським шовіністам не сподобалося, що він у 2000 році співає українською мовою. За це видатного українця побили. Згодом він помер у лікарні.
Наскільки потужною постаттю був Білозір для української культури і як його любили українці, свідчить кількість людей, які прийшли з ним попрощатися. За різними даними, похорон композитора зібрав 100 – 200 тисяч осіб.
Які цікаві слова "заховалися" у піснях Білозіра?
У піснях, музику до яких творив видатний Ігор Білозір, є чимало цікавих та незвичних українських слів. Тож пропонуємо вам з ними ознайомитися і запам'ятати.
ВІА "Ватра" – "Мамина світлиця": відео
- світлиця – чиста, світла, парадна кімната в будинку;
- завше – завжди;
- задума – стан того, хто заглибився в думки, роздуми;
- розмай – що-небудь буйно розквітле, зелене; приворотне, чарівне зілля;
- бриніти – утворювати дзвінкий протяжний звук; виблискувати;
- прочинити – відчиняти трохи, не зовсім;
- обрус – (діал.) скатертина.
Василь Зінкевич – "Ніби вчора": відео
- туркотіти – видавати неголосні низькі переливчасті звуки (про голуба, горлицю та деяких інших птахів;
- щедрота – щедрість;
- диво-сила;
- дивограй.
ВІА "Ватра" – "Перший сніг": відео
- взір – зовнішній вигляд кого-, чого-небудь; те, що намальоване або вишите; візерунок; (діал.) зір, погляд;
- віти – відгалуження дерева, куща або трав'янистої рослини; гілки;
- розквіт;
- голубити – проявляти ніжність, ласку; пестити;
- приблудити – блукаючи, потрапити куди-небудь;
- стріти – зустріти;
- май – (діал.) клечання, зелень; (розм.) травень.
Оксана Білозір – "Пшеничне перевесло": відео
- розлогий – який розкинувся на великій площі, обіймає великий простір; який звучить вільно, рівно, невимушено тощо;
- зронити – не втримати, ненавмисне впустити; (перен.) сказати, промовити коротко; втратити;
- ненька;
- перевесло – джгут із скрученої соломи для перев'язування снопів
- побратати – зробити друзями, здружити.
Радимо вам вкраплювати ці слова у своє щоденне мовлення. Вони неодмінно стануть його окрасою.