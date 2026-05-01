24 Канал з цієї нагоди розповість про цю легендарну постать та підкаже, які цікаві слова можна знайти у піснях видатного українця.
Що відомо про Василя Зінкевича та його творчість?
Творчість Василя Зінкевича стала частинкою української національної ідентичності. Народився він на Хмельниччині і виховав своїми піснями не одне покоління українців.
Василь Зінкевич разом із Назарієм Яремчуком були солістами і зірками легендарного ансамблю "Смерічка", який до невпізнання змінив історію української музики. Важливою сторінкою біографії легенди – як і всієї української культури – стало виконання "Червоної рути" у фіналі "Пісні року-1971" у Москві. Це виступ прославив Яремчука, Зінкевича та Івасюка на весь тодішній Радянський Союз.
Яремчук, Зінкевич та Івасюк виконують "Червону руту": відео
Загалом Василя Зінкевича, як і Назарія Яремчука та Володимира Івасюка, можна назвати цілою епохою в історії української культури.
Василь Зінкевич, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук / Фото: Збруч
Не всі знають, що Зінкевич був і чудовим танцівником та дизайнером. Декілька танців у його постановці увійшли до Золотого фонду українського мистецтва, а розроблені ним костюми експонували на виставках у Парижі, пише Суспільне. Також він був новатором у моді.
У 1970-1980-ті не чули про стрази Сваровскі, а Василь Іванович уже прикрашав одяг музикантів штучним камінням,
– розповідав колега Зінкевича Дмитро Гершензон.
За свою творчість Зінкевич отримав чимало відзнак. Він почесний громадянин Луцька, має звання Героя України, Державну премію Шевченка, свою зірку на "Алеї зірок" у Києві та чималу кількість інших нагород.
20 серпня 2025 року у Києві відбулась церемонія нагородження премією Національна легенда України. Одним з її лауреатів став народний артист України Василь Зінкевич.
Василь Зінкевич молодший і Василь Зінкевич / Фото: president.gov.ua
Які красиві слова можна знайти у піснях Зінкевича?
Серед найвідоміших пісень Василя Зінкевича – "Це моя Україна", "Червона рута", "Забудь печаль", "Скрипка грає" "Заметіль", "Море вечорове" та інші. А у них ви знайдете такі цікаві українські слова:
ґонорові – горді (діал.);
величава;
трембіта;
коровай;
частувати;
хміль;
засвіту;
боронити;
"Це моя Україна" – Василь Зінкевич ("Новий день над Україною"): відео
- світлиця;
завше;
птиці;
вишиття;
задума;
розмай;
прочинити;
обрус;
далеч;
забриніли;
потому;
змовкнути;
затямити;
"Мамина світлиця" – Василь Зінкевич (1980): відео
водограй;
бистра;
красна;
Зверніть увагу! В українській мові є слово "красний". Але означає воно не "червоний", а "гарний, чудовий".
"Водограй" – Василь Зінкевич, Софія Ротару та ВІА Смерічка: відео
небокрай;
розмай;
діброви;
печаль;
заметіль;
лину;
Василь Зінкевич – "Забудь печаль" (1972): відео
вечорове;
зостатись;
прозирнути;
зронити;
журба.
І це далеко не всі чарівні українські слова, які наповнювали пісні легендарного українського співака. А щоб краще зрозуміти їхнє значення, варто прослухати пісні легендарного артиста.
Якими мелодійними словами вражав у піснях легендарний Івасюк?
Творчість легендарного композитора та співака Володимира Івасюка вже заслужено стала національним надбанням українського народу.
Його легендарну "Червону руту" співають на концертах меломани, на стадіонах футбольні фанати та у колі рідних під час застілля. А тексти його пісень вражають до глибини душі й сьогодні.
24 Канал раніше розповідав, які колоритні слова є у піснях легендарного Івасюка. Це, зокрема, такі: квіт, спомин, повен зелен, бриніти, вдалині та інші.