Але цей талановитий естрадний виконавець залишив українцям неповторний музичний спадок. Однією із надпопулярних пісень, які виконував артист свого часу, є композиція "Стожари", зазначає 24 Канал.

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Що таке "стожари", про які співав Назарій Яремчук

Чимало українців може і не знати, а що означає слово "стожари".

Як тлумачить словник, стожари – це народна назва сузір'я Плеяд, а також деяких інших сузір'їв.

Це слово можна зустріти і у творах українських письменників:

Над головою розсипавсь стожар; райський шлях простягсь угорі зористою стягою; все небо миготить тихими огниками... (Михайло Старицький, Облога.., 1961, 19);

Стожарів сяйво огняне На мене сипалось (Андрій Малишко, II, 1948, 167);

Далеко-далеко горіла громадка вогнів, мов стожар (Леся Українка, III, 1952, 623);

Тисячі вогнів.. Над містом спалахнули, і палає Стожарами Шевченківський бульвар (Ігор Муратов, Повість.., 1948, 45).

Композитор Павло Дворський, який написав музику до пісні, зазначав: Стожари – це сузір'я із семи зірок, і за легендою, хто зустріне своє кохання під цим дивом, коли воно не буде сховане за хмарами, то закохані будуть вічно щасливими.

Назарій Яремчук виконує пісню "Стожари": відео

Не так давно популярну пісню переспівав Володимир Дантес.

Назарій Яремчук – це людина-етнокод нашої нації, тому я вважаю, що його треки мають бути почутими й залишитися в пам'яті кожного українця,

– заявив Дантес.

Володимир Дантес виконує "Стожари": відео