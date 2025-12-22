24 Канал зібрав одні з найкращих пісень, які виконував та продовжує співати Василь Зінкевич. Це щось більше, ніж просто естрадні хіти. Це мелодії, з якими виростали й дорослішали покоління, через які передавалася любов до рідної землі. Василь Зінкевич – один з тих голосів епохи, завдяки яким українська пісня вийшла на світовий рівень і показала себе як сучасна, модна та водночас національна музика.

Цікаво 20 музичних прем'єр грудня, які не можна пропустити

"Це моя Україна"

Слова до пісні написав Степан Галябарда, а музику створив Богдан Кучер. У композиції оспівується кожен куточок України: від Львова та Карпат до Полтави й донецького краю. Слухаючи цю пісню у виконанні Василя Зінкевича неможливо не відчувати гордості за свою країну.

Василь Зінкевич – "Це моя Україна": дивіться трейлер онлайн

"Червона рута"

Це одна з найвідоміших українських пісень у світі, автором якої є Володимир Івасюк. Вона отримала путівку в життя після виконанню ансамблем "Смерічка".

"Червона рута" гучно пролунала на весь Радянський Союз, коли її заспівали у фіналі "Пісні року-1971" у Москві. Тоді до дуету Зінкевич-Яремчук приєднався і сам Івасюк, адже Левко Дутківський хвилювався, що Назарій та Василь можуть розгубитися на великій сцені.

Також Василь Зінкевич заспівав "Червону руту" в однойменному телемюзиклі, де знімався разом із Софією Ротару та постав у ролі шахтаря Бориса з Донеччини.

Василь Зінкевич – "Червона рута": дивіться відео онлайн

"Скрипка грає"

Композицію створили Юрій Рибчинський та Ігор Поклад – легенди української музики. Пісня присвячена пам'яті Володимира Івасюка.

Василь Зінкевич – "Скрипка грає": дивіться відео онлайн

"Заметіль"

Ця пісня композитора Остапа Гавриша у виконанні Василя Зінкевича увійшла до Золотого фонду української естради.

Василь Зінкевич – "Заметіль": дивіться відео онлайн

"Море вечорове"

Вперше Василь Зінкевич виконав цю композицію у новорічній програмі у 1985 році. Композиція натхненна піснею Хуліо Іглесіаса – Se tornassi. Слова написала Тамара Севернюк.

Василь Зінкевич – "Море вечорове": дивіться відео онлайн

До репертуару Василя Зінкевича входить набагато більше пісень, і всі вони варті уваги. Це композиції Володимира Івасюка, Ігоря Білозіра, Миколи Мозгового, Олександра Злотника, написані на слова поетів-піснярів.

Василь Зінкевич – Герой України та лауреат багатьох премій та нагород. Його недарма називають цілою епохою в історії української культури та музики.