24 Канал собрал одни из лучших песен, которые исполнял и продолжает петь Василий Зинкевич. Это нечто большее, чем просто эстрадные хиты. Это мелодии, с которыми вырастали и взрослели поколения, через которые передавалась любовь к родной земле. Василий Зинкевич – один из тех голосов эпохи, благодаря которым украинская песня вышла на мировой уровень и показала себя как современная, модная и одновременно национальная музыка.

"Це моя Україна"

Слова к песне написал Степан Галябарда, а музыку создал Богдан Кучер. В композиции воспевается каждый уголок Украины: от Львова и Карпат до Полтавы и донецкого края. Слушая эту песню в исполнении Василия Зинкевича невозможно не чувствовать гордости за свою страну.

"Червона рута"

Это одна из самых известных украинских песен в мире, автором которой является Владимир Ивасюк. Она получила путевку в жизнь после исполнения ансамблем "Смерічка".

"Червона рута" громко прозвучала на весь Советский Союз, когда ее спели в финале "Песни года-1971" в Москве. Тогда к дуэту Зинкевич-Яремчук присоединился и сам Ивасюк, ведь Левко Дутковский волновался, что Назарий и Василий могут растеряться на большой сцене.

Также Василий Зинкевич спел "Червону руту" в одноименном телемюзикле, где снимался вместе с Софией Ротару и предстал в роли шахтера Бориса из Донецкой области.

"Скрипка грає"

Композицию создали Юрий Рыбчинский и Игорь Поклад – легенды украинской музыки. Песня посвящена памяти Владимира Ивасюка.

"Заметіль"

Эта песня композитора Остапа Гавриша в исполнении Василия Зинкевича вошла в Золотой фонд украинской эстрады.

"Море вечорове"

Впервые Василий Зинкевич исполнил эту композицию в новогодней программе в 1985 году. Композиция вдохновлена песней Хулио Иглесиаса – Se tornassi. Слова написала Тамара Севернюк.

В репертуар Василия Зинкевича входит гораздо больше песен, и все они достойны внимания. Это композиции Владимира Ивасюка, Игоря Билозира, Николая Мозгового, Александра Злотника, написанные на слова поэтов-песенников.

Василий Зинкевич – Герой Украины и лауреат многих премий и наград. Его недаром называют целой эпохой в истории украинской культуры и музыки.