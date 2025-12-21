24 Канал собрал лучшие музыкальные новинки. Сохраняйте те, что понравились больше всего!

Не пропустите Не только "Гомон": кого стоит послушать в Органном зале – самом рождественском месте Львова

THE OLEG

В первый день зимы THE OLEG выпустил песню "Заплутались". На ютуб-канале певца также вышел клип, который сняли в школе в стиле 90-х годов. В видеоработе царит новогодняя атмосфера.

Мне кажется, мы все хоть раз были в ситуации "друзья или нечто большее?". Я хотел передать это без грусти и трагизма, наоборот, с небольшой иронией. "Запутались" – это трек, который создавался, чтобы дарить настроение,

– прокомментировал премьеру THE OLEG.

THE OLEG – "Заплутались": смотрите видео онлайн

АНТИТИЛА

Группа АНТИТИЛА представила песню "Відколи" и клип на нее. Трек был написан еще зимой прошлого года, но вышел только недавно – сразу после того, как Тарас и Елена Тополи объявили о разводе.

"Відколи" – о состоянии, знакомом, к сожалению, многим в Украине в это непростое время. Когда уже нет эмоций, аргументов, выяснений и выводов. А есть молчаливая тишина, что гремит громче любых слов. Клип не рассказывает линейную историю – он существует как состояние, как серия эмоциональных вспышек, складывающихся в одну общую память о любви, которая не исчезает без следа,

– поделился фронтмен группы.

АНТИТИЛА – "Відколи": смотрите видео онлайн

Виктор Винник и МЭРИ

Накануне Дня Вооруженных Сил Украины, который ежегодно отмечается 6 декабря, Виктор Винник и МЭРИ презентовали песню "Вертайся" из будущего альбома. Музыканты посвятили трек Силам обороны.

Песня написана совсем недавно. В тексте говорится о том, что могут чувствовать наши защитники на четвертом году этой войны. И о том, что рано или поздно наступит то время, "когда надо возвращаться",

– рассказал Винник.

Виктор Винник и МЭРИ – "Вертайся": смотрите видео онлайн

The Hardkiss

Группа The Hardkiss выпустила сингл AiAiAiAi с альбома, релиз которого состоится в 2026 году. Это история о человеке, который рожден для жизни в гармонии и мире, но сталкивается со своей темной стороной.

The Hardkiss – AiAiAiAi: смотрите видео онлайн

KARYN

В декабре состоялась премьера песни KARYN "Позаметало". Также исполнительница презентовала видеоработу.

Я очень хотела выпустить что-то зимнее, с вайбом моего детства. Изначально эта песня была более быстрой и веселой, но в новом стиле моего проекта она превратилась в поп-блюз и стала более лиричной. Мне ужасно нравится фишечка с "позаметало-тало-тало", она хорошо запоминается. В тексте много аллегорий: например, воспоминания как старый пиджак, который уже давно не греет,

– отметила KARYN.

KARYN – "Позаметало": смотрите видео онлайн

TAYANNA

5 декабря TAYANNA порадовала поклонников треком "Очі дівочі". В клипе певица появляется с танцовщиком Никитой Шаповалом. Их дуэт символизирует движения жизни: от хаоса к гармонии, от напряжения к принятию.

Эта песня о том моменте, когда ты вдруг понимаешь: болезненные периоды тоже были нужны, потому что именно они привели тебя к свету. "Глаза девичьи плакали каждую ночь, а теперь смеются, потому что любить хотят" – для меня это о внутреннем спокойствии и о любви, которая приходит тогда, когда ты уже готова ее увидеть,

– призналась TAYANNA.

TAYANNA – "Очі дівочі": смотрите видео онлайн

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская презентовала песню и клип "Я в жалости". Это история, знакомая тысячам украинских семей. Женщина пытается удержать своего мужа, однако он таки становится на защиту страны. Героиня не может принять разлуку и идет за любимым. В финале видеоработы показано свет, на который ждет каждый украинец.

Екатерина Бужинская – "Я в жалости": смотрите видео онлайн

BAH.ROMA

BAH.ROMA выпустил новый альбом "Отель "Надежда"", большинство песен из которого созданы уже во время полномасштабного вторжения.

BAH.ROMA – "Отель "Надежда"": слушайте альбом онлайн

Анна Тринчер

10 декабря Анна Тринчер представила музыкальную новинку "Любовь-шутер". Это история о двух людях, простые отношения которых превратились в опасно магнетические. Вместе с премьерой певица объявила свой первый Дворец спорта.

Анна Тринчер – "Любовь-шутер": смотрите видео онлайн

Виталий Козловский

Виталий Козловский создал обновленную версию хита "Загадай", который впервые прозвучал в далеком 2007 году. Эта песня возвращает детские воспоминания, дарит ощущение уюта и напоминает о маленьких мечтах каждого из нас.

Это песня, в которой есть предчувствие праздника, осуществления загаданных желаний – всего того, чего нам так не хватает сейчас. Именно поэтому я решил подарить ей второе дыхание,

– поделился певец.

Виталий Козловский – "Загадай": слушайте песню онлайн

Dima PROKOPOV

Dima PROKOPOV выпустил новый клип на песню "Сделайте громче", режиссером которого стал Антон Пожидаев, а главную роль сыграла украинская актриса Ольга Атанасова, известная по сериалу "Любовь и пламя". Также в видеоработе появились блогеры Карина Нечипорук, Ирина Чернышова и Валентина Сачук.

Dima PROKOPOV – "Сделайте громче": смотрите видео онлайн

Макс Барских

Макс Барских презентовал новый сингл "Не складывается". Премьера состоялась 12 декабря – за день до его сольного концерта в киевском Дворце спорта.

Макс Барских – "Не складывается": слушайте песню онлайн

STASYA

STASYA представила трек "Неоновый дождь".

"Неоновый дождь" – о двух, которые даже в ливень не останавливаются на пути к своим мечтам, держа друг друга крепко за руку, ведь любовь преодолеет все,

– объяснила исполнительница.

STASYA – "Неоновый дождь": смотрите видео онлайн

Алина Гросу

В декабре слушателей ждала и премьера от Алины Гросу – песня и клип "Кто ты такой?". Это история о финальной стадии расставания, когда рана заживает и возникает вопрос: "А что это вообще было?".

Алина Гросу – "Кто ты такой?": смотрите видео онлайн

Оля Цибульская

Оля Цибульская выпустила композицию "Зі мною так не можна". Это рассказ о женщине, которая долго мирилась с чужим равнодушием и неуважением к личным границам, и теперь будто пробуждается.

Оля Цибульская – "Зі мною так не можна": смотрите видео онлайн

TAYNA

TAYNA перепела легендарный "Щедрик" композитора Николая Леонтовича. Певица представила эту песню в новом звучании. Также она выпустила атмосферный клип.

Для меня "Щедрик" – это что-то очень родное. Каждый раз, когда слышу эти ноты, чувствую тепло, которое возвращает в детство, к простым моментам, когда вся семья собиралась. Я хотела передать именно это ощущение – тепло и гордость, но в новом звучании, близком нам сегодня. Это мое уважение к традиции и смелость говорить с ней современным языком,

– рассказала TAYNA.

TAYNA – "Щедрик": смотрите видео онлайн

DEMI и ARTEM KOTENKO

DEMI и ARTEM KOTENKO презентовали праздничный трек "BAM BAM BAM" – об ожидании Нового года и теплых встреч, о вере в чудо, которое обязательно придет к каждому человеку.

DEMI и ARTEM KOTENKO – "BAM BAM BAM": смотрите видео онлайн

МУАЯД

МУАЯД выпустил новую работу под названием "Земля".

Главный месседж очень простой и важный: мой дом там, где моя душа. Где бы ты ни был – в другой стране, другом городе – дом не только стены. Это твои близкие, те, кто рядом и держит тебя живым внутри,

– поделился певец.

МУАЯД – "Земля": смотрите видео онлайн

Sovalieva

"Загадала" – дебютная песня Sovalieva. В ней рассказывается о любви, которая проходит сквозь свет и тьму, сомнения и веру, и становится сильнее любых обстоятельств.

Это песня о том, что любовь делает нас целостными, о человеке, который не дает почувствовать одиночество даже в самые темные моменты, и о мечте, которая, будучи загаданная, начинает осуществляться,

– прокомментировала премьеру певица.

Sovalieva – "Загадала": слушайте песню онлайн

Марта Адамчук

Марта Адамчук представила песню "Голая по цветам". Это напоминание о важности возвращения к настоящей женской природе, ведь мы живем в такие времена, когда часто теряем себя настоящих.

Марта Адамчук – "Голая по цветам": слушайте песню онлайн