Посетители могут насладиться как большими симфоническими концертами, так и камерными вечерами при свечах. Музыканты подготовили не только традиционные колядки, но и ритмы танго и джазовые импровизации. Подробнее о программе – рассказываем далее на 24 Канале.

Какие концерты стоит посетить в Органном зале?

Львовский органный зал приглашает провести праздники в самом рождественском месте Львова – среди музыки, света и тепла. Зимняя программа изрядно насыщена разнообразными мероприятиями, поэтому за время рождественских событий ожидают принять более 10 тысяч посетителей.

Праздничные концерты во Львовском органном зале – о свете, тепло и радость, которые дарят нам Рождество и зимние праздники. Каждый из нас, украинцев, сегодня нуждается в ментальной поддержке. Провести вечер в комфортной атмосфере Органного зала, слушая любимые мелодии и праздничную классику в прекрасном исполнении лучших музыкантов страны – это те воспоминания, которые остаются надолго. И это именно то, что стоит дарить себе и близким – приятные эмоции, минуты радости и единения.

Посетителей ждут:

рождественские органные концерты (дневные и вечерние при свечах);

рождественские фортепианные концерты при свечах;

рождественская программа от хора "Гомон";

большие симфонические концерты – рождественский и новогодний;

особые камерные программы (Рождество в стиле джаз, в стиле танго, испанская гитара, праздничный вокальный вечер);

также в Западной башне Органного обновилась экспозиция и приобрела немного праздничного вайба.

Праздничный репертуар Органного зала / Фото пресс-службы

Одним из самых ожидаемых форматов являются концерты при свечах, которых в этом году будет рекордно много, Это и традиционные органные концерты, и фортепиано при свечах, а также другие составы,

– говорит один из директоров Львовского органного зала Тарас Демко.

Академический симфонический оркестр Луганской областной филармонии под дирижированием Ивана Остаповича приготовил большие праздничные программы, среди которых новогодняя. Ею можно насладиться 27 декабря.

Будет звучать легкая и праздничная европейская классика, которая прочно ассоциируется с балами, маскарадами и новогодними праздниками,

– добавляет Иван Остапович, дирижер и руководитель Органного зала.

Услышать что-то новое и необычное предлагают на концертах:

27 декабря – Jazz Christmas Night от Киевского квартета саксофонистов;

5 и 6 января – "Джазовый концерт при свечах" от дуэта Роман Клепуц (фортепиано) и Андрей Кизим (саксофон);

10 января – "Рождество в ритме танго" от FueGo Orchestra.

В этом году к рождественским выступлениям привлекли талантливых музыкантов из разных уголков Украины. Ознакомиться с полным репертуаром и приобрести билеты на концерты Органного можно по ссылке.

Благотворительная цель и концерты хора "Гомон"

Не только на праздничный период, но и в течение года Органный зал открыт для военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Эти категории могут посетить события Органного можно бесплатно по предварительной записи и при наличии свободных мест. Детали можно узнать на рецепции.

Интересно! У Львовского органного зала есть ютуб-канал Ukrainian Live Classic, где можно услышать записи с концертов, в том числе и колядки в исполнении "Гомона". Поэтому если вы не успели приобрести билеты на праздничные выступления хора – устройте вечер музыки дома.

В праздничный период хор "Гомон" даст три концерта в Органном зале, но все билеты на эти выступления уже проданы. После того как летом этого года к "Гомону" пришла мегапопулярность, внимание к Львовскому органному залу значительно возросло, ведь хор является структурным подразделением этого заведения.

Но стоит отметить, что ажиотаж на концертах Органного в рождественский период – не новизна. Событие "Новый год в Органном" 31 декабря уже традиционно проходит с аншлагом, органные рождественские концерты также популярны среди посетителей, ведь только на них можно услышать, как звучит настоящее европейское Рождество.

Львовский органный зал поздравляет всех украинцев с наступающими праздниками и желает мира, согласия, уюта и положительных эмоций.