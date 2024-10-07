Ще до того, як Зінкевич став популярним співаком, він був чудовим танцівником і дизайнером. Після служби в армії він приїхав до Вижниці, щоб закінчити навчання в художньому училищі прикладного мистецтва, пишуть Тренди 24.

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Зінкевич був чудовим танцівником і дизайнером

Саме так почалася його співпраця з вокально-інструментальними ансамблями. Він став першим художнім керівником народного ансамблю танцю "Смеречина"

Декілька танців у його постановці увійшли до Золотого фонду українського мистецтва.

На ролику танцює Василь Зінкевич, засновник ансамблю "Смеречина: дивіться відео

Крім постановок, Зінкевич також створював усі сценічні костюми колективу. Цікаво, що розроблені Зінкевичем костюми експонувалися навіть на виставках у Парижі, пише Суспільне.

Зінкевич – автор знаменитої хореографічної композиції "Буковинська мозаїка".



Ансамбль танцю "Смеречина", танець "Буковинська мозаїка" / Фото з інстаграму "Смеречина"

Зінкевич прикрашав одяг задовго до Swarovski

Василь Зінкевич був новатором у моді. Він поєднував народні мотиви із сучасними фасонами. Ще у часи його студентства за його ескізами шили вбрання для ансамблів.

Колега Зінкевича, Дмитро Гершензон, розповідав в інтерв'ю "Дню", що Зінкевич був естетом і перфекціоністом. За його словами, відомий співак був художником "за сприйняттям світу".

У приміщенні Волинської філармонії, на другому поверсі, в нього був свій кабінет, і на столі постійно лежали гори паперу. Яких тільки малюнків не було! Найчастіше траплялися ескізи костюмів: усі костюми для "Світязя" Зінкевич розробляв сам,

– розповів Гершензон.

У 1971 році на екрани вийшов перший український телемюзикл "Червона рута", де головну роль зіграв Зінкевич. Разом з Аллою Дутковською, дружиною Левка Дутківського, Зінкевич створив колекцію "Горянка" для солістів "Смерічки". Акцентом було поєднання білого та червоного кольорів.

У той час в Радянському Союзі переважала мода на короткі спідниці. Тому вибір Зінкевича максідовжини для сцени став несподіваним рішенням і справив сильне враження.



Зліва – ВІА "Смерічка" у костюмах комплекту "Горянка" (1970 рік), справа – Софія Ротару в костюмі "Черешневий гай" (1979 рік) / Фото з архіву Левка Дутківського

"У 1970 – 1980-ті не чув про стрази Сваровскі, а Василь Іванович уже прикрашав одяг музикантів штучним камінням. Причому враховував світло від прожекторів. Коли промені потрапляли на одяг, він сяяв усіма кольорами", – розповідав Гершензон.

У дизайнерському доробку Зінкевича костюми для Софії Ротару, Ансамблю пісні і танцю Вірського, Київського мюзик-голу та ВІА "Смерічка" і "Світязь"