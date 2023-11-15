Не творог і брюки: какие популярные слова нужно выбросить из своей речи

15 ноября 2023, 11:33
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Украинцы часто могут употреблять суржиковые слова. Некоторые причем кажутся им обычными и правильными.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал о "словах-приблудах", которых нет в украинском языке. Зато краяне их употребляют довольно часто.

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Каких трех слов-"приблуд" нет в украинском языке

Так, этих трех слов вы не найдете ни в одном украинском словаре:

  • творог;
  • копчик;
  • брюки.

Авраменко при этом назвал правильные варианты этих суржиковых слов (соответственно):

  • сир (безразлично – твердый или кисломолочный);
  • куприк або куприкова кістка;
  • штани (укр.)

Никаких "брюк" – только "штани" (укр.). Это слово запечатлено в народных изречениях: "оставить без штанов", "протирать штаны",
– уточнил языковед.

Учитель при этом подчеркнул, что этих вышеупомянутых слов следует избегать в своей речи.

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Как красиво на украинском назвать аиста

  • Авраменко также рассказывал, что в украинском языке есть несколько красивых синонимов к слову "аист" (укр. лелека).
  • В частности, эту птицу вы можете наименовать "чорногузом".
  • А если любите диалектизмы, то можете употреблять еще несколько красивых слов.
  • Каких – читайте по ссылке.
Автор: Марія Волошин