Не творог і брюки: які популярні слова треба викинути зі свого мовлення

15 листопада 2023, 11:33
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Українці часто можуть вживати суржикові слова. Деякі причому здаються їм звичними та правильними.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про "слова-приблуди", яких немає в українській мові. Натомість краяни їх вживають доволі часто.

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Яких трьох слів-"приблуд" немає в українській мові

Так, цих трьох слів ви не знайдете у жодному українському словнику:

  • творог;
  • копчик;
  • брюки.

Авраменко при цьому назвав правильні варіанти цих суржикових слів (відповідно):

  • сир (байдуже – твердий чи кисломолочний);
  • куприк або куприкова кістка;
  • штани.

Ніяких "брюк" – тільки "штани". Це слово закарбоване в народних висловах: "залишити без штанів", "протирати штани",
– уточнив мовознавець.

Учитель при цьому наголосив, що цих вищезгаданих слів треба уникати у своєму мовленні.

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Як красиво українською назвати лелеку

  • Авраменко також розповідав, що в українській мові є кілька красивих синонімів до слова "лелека".
  • Зокрема, цього птаха ви можете найменовувати "чорногузом".
  • А якщо любите діалектизми, то можете вживати ще кілька красивих слів. 
  • Яких – читайте за посиланням. 
Автор: Марія Волошин