Не творог і брюки: які популярні слова треба викинути зі свого мовлення
Українці часто можуть вживати суржикові слова. Деякі причому здаються їм звичними та правильними.
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про "слова-приблуди", яких немає в українській мові. Натомість краяни їх вживають доволі часто.
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Яких трьох слів-"приблуд" немає в українській мові
Так, цих трьох слів ви не знайдете у жодному українському словнику:
- творог;
- копчик;
- брюки.
Авраменко при цьому назвав правильні варіанти цих суржикових слів (відповідно):
- сир (байдуже – твердий чи кисломолочний);
- куприк або куприкова кістка;
- штани.
Ніяких "брюк" – тільки "штани". Це слово закарбоване в народних висловах: "залишити без штанів", "протирати штани",
– уточнив мовознавець.
Учитель при цьому наголосив, що цих вищезгаданих слів треба уникати у своєму мовленні.
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Як красиво українською назвати лелеку
- Авраменко також розповідав, що в українській мові є кілька красивих синонімів до слова "лелека".
- Зокрема, цього птаха ви можете найменовувати "чорногузом".
- А якщо любите діалектизми, то можете вживати ще кілька красивих слів.
- Яких – читайте за посиланням.