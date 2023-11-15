Не творог і брюки: які популярні слова треба викинути зі свого мовлення

Українці часто можуть вживати суржикові слова. Деякі причому здаються їм звичними та правильними.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про "слова-приблуди", яких немає в українській мові. Натомість краяни їх вживають доволі часто.

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Яких трьох слів-"приблуд" немає в українській мові

Так, цих трьох слів ви не знайдете у жодному українському словнику:

творог;

копчик;

брюки.

Авраменко при цьому назвав правильні варіанти цих суржикових слів (відповідно):

сир (байдуже – твердий чи кисломолочний);

куприк або куприкова кістка;

штани.

Ніяких "брюк" – тільки "штани". Це слово закарбоване в народних висловах: "залишити без штанів", "протирати штани",

– уточнив мовознавець.

Учитель при цьому наголосив, що цих вищезгаданих слів треба уникати у своєму мовленні.

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