Очаруйте собеседников: какие иноязычные слова имеет красивые украинские соответствия
Украинский язык становится все более популярным в мире. Поэтому украинцы должны лелеять свою соловьину. В частности, заботиться о красоте и правильности своей речи.
И стараться употреблять в ежедневной речи больше удельных слов. Хотя и заимствования кажутся нам иногда более модными. Какие иноязычные слова можно заменить, подскажет 24 Канал.
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Какие иноязычные слова заменить украинскими
В двадцатой второй подборке предлагаем вам десять иностранных слов, которые вы легко можете заменить украинскими словами. При этом подсказываем вам ответчики к этим заимствованиям.
- агресивний;
- бюст;
- конвульсії;
Так, "агресивний" (укр.) можно заменить "нападницьким чи лютим" (укр.), "бюст – погруддям (укр.), а "конвульсії" (укр.) назвать "корчами або ж судомами" (укр.).
- абсолютний;
- акуратний;
"Абсолютний" (укр.) имеет такие соответствия как "повний, безумовний, цілковитий" (укр.). "Акуратну людину" (укр.) можете назвать "охайною або ж чепурною" (укр.).
- синхронно;
- сервіс;
- плюралізм;
К теме Это аргумент: почему эти иноязычные слова следует заменить украинскими
Выполнять определенное действие можно не только синхронно, но одновременно (укр. одночасно). Вместо сервиса можете говорить об обслуживании (укр. обслуговування), а плюрализм заменить множеством (укр. множинністю).
- кредитор;
- індекс;
Если кредитор придирчив, можете назвать его еще и "позикодавцем" (укр.). Индекс заменить на "покажчик, список, перелік" (укр.).Успехов в улучшении вашего украинского!