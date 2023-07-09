Очаруйте собеседников: какие иноязычные слова имеет красивые украинские соответствия

Украинский язык становится все более популярным в мире. Поэтому украинцы должны лелеять свою соловьину. В частности, заботиться о красоте и правильности своей речи.

И стараться употреблять в ежедневной речи больше удельных слов. Хотя и заимствования кажутся нам иногда более модными. Какие иноязычные слова можно заменить, подскажет 24 Канал.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

В двадцатой второй подборке предлагаем вам десять иностранных слов, которые вы легко можете заменить украинскими словами. При этом подсказываем вам ответчики к этим заимствованиям.

агресивний;

бюст;

конвульсії;

Так, "агресивний" (укр.) можно заменить "нападницьким чи лютим" (укр.), "бюст – погруддям (укр.), а "конвульсії" (укр.) назвать "корчами або ж судомами" (укр.).

абсолютний;

акуратний;

"Абсолютний" (укр.) имеет такие соответствия как "повний, безумовний, цілковитий" (укр.). "Акуратну людину" (укр.) можете назвать "охайною або ж чепурною" (укр.).

синхронно;

сервіс;

плюралізм;

К теме Это аргумент: почему эти иноязычные слова следует заменить украинскими

Выполнять определенное действие можно не только синхронно, но одновременно (укр. одночасно). Вместо сервиса можете говорить об обслуживании (укр. обслуговування), а плюрализм заменить множеством (укр. множинністю).

кредитор;

індекс;

Если кредитор придирчив, можете назвать его еще и "позикодавцем" (укр.). Индекс заменить на "покажчик, список, перелік" (укр.).