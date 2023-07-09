Зачаруйте співрозмовників: які іншомовні слова мають красиві українські відповідники
Українська мова стає дедалі популярнішою у світі. Тому українці повинні плекати свою солов'їну. Зокрема, дбати про красу та правильність свого мовлення.
І намагатися вживати у щоденному мовленні більше питомих слів. Хоча й запозичення здаються нам іноді моднішими. Які іншомовні слова можна замінити, підкаже 24 Канал.
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Які іншомовні слова замінити українськими
У двадцятій другій добірці пропонуємо вам десять іншомовних слів, які ви легко можете замінити українськими словами. При цьому підказуємо вам відповідники до цих запозичень.
- агресивний;
- бюст;
- конвульсії;
Так, агресивний можна замінити нападницьким чи лютим, бюст – погруддям, а конвульсії назвати корчами або ж судомами.
- абсолютний;
- акуратний;
Абсолютний має такі відповідники як повний, безумовний, цілковитий. Акуратну людину можете назвати охайною або ж чепурною.
- синхронно;
- сервіс;
- плюралізм;
До теми Це аргумент: чому ці іншомовні слова варто замінити українськими
Виконувати певну дію можна не лише синхронно, а й одночасно. Замість сервісу можете говорити про обслуговування, а плюралізм замінити множинністю.
- кредитор;
- індекс;
Якщо кредитор прискіпливий, можете назвати його ще й позикодавцем. Індекс натомість замінити на покажчик, список, перелік.Успіхів у покращенні вашої української!