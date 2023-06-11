Не портите язык: замените эти иноязычные слова украинскими
Украинцы часто употребляют иноязычные слова в своей речи. Даже тогда, когда могут выражать мнение красивыми украинскими.
Все же лучше отдавать предпочтение словам из родного языка. Почему и какие заимствования следует заменить, подскажет 24 Канал.
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Как заменить иноязычные слова украинскими
В девятнадцатой подборке предлагаем вам еще десяток иностранных слов и расскажем, какими красивыми украинскими соответствиями их заменить.
- спікер;
- корективи;
Если вы считаете, что в речь спикера стоило бы внести коррективы, лучше скажите о "поправках у промові речника" (укр.).
- біографія;
- конкретний;
Если рассказываете чью-либо биографию, лучше расскажите "про життєпис" (укр.). И не о конкретных фактах, а о точных (укр. точних).
- хобі;
- суб'єктивний;
Свое хобби можете назвать "захопленням" (укр.), а субъективный подход к чему-то – "особистим" (укр.).
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- рентабельний;
- ресурси;
Рентабельный лучше заменить "прибутковим" (укр.), а ресурсы назвать "запасами, можливостями, силами" (укр.).
- мобільність;
- ліквідація;
Мобильность при этом следует сменить "рухомістю" (укр.), а ликвидацию – "знищенням" (укр.).Удачи в улучшении вашего украинского языка!