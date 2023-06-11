Не портите язык: замените эти иноязычные слова украинскими

Украинцы часто употребляют иноязычные слова в своей речи. Даже тогда, когда могут выражать мнение красивыми украинскими.

Все же лучше отдавать предпочтение словам из родного языка. Почему и какие заимствования следует заменить, подскажет 24 Канал.

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Как заменить иноязычные слова украинскими

В девятнадцатой подборке предлагаем вам еще десяток иностранных слов и расскажем, какими красивыми украинскими соответствиями их заменить.

спікер;

корективи;

Если вы считаете, что в речь спикера стоило бы внести коррективы, лучше скажите о "поправках у промові речника" (укр.).

біографія;

конкретний;

Если рассказываете чью-либо биографию, лучше расскажите "про життєпис" (укр.). И не о конкретных фактах, а о точных (укр. точних).

хобі;

суб'єктивний;

Свое хобби можете назвать "захопленням" (укр.), а субъективный подход к чему-то – "особистим" (укр.).

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рентабельний;

ресурси;

Рентабельный лучше заменить "прибутковим" (укр.), а ресурсы назвать "запасами, можливостями, силами" (укр.).

мобільність;

ліквідація;

Мобильность при этом следует сменить "рухомістю" (укр.), а ликвидацию – "знищенням" (укр.).