Не псуйте мову: замініть ці іншомовні слова українськими
Українці часто вживають іншомовні слова у своєму мовленні. Навіть тоді, коли можуть висловлювати думку красивими українськими.
Все ж краще віддавати перевагу словам з мови рідної. Чому та які запозичення варто замінити, підкаже 24 Канал.
Дивіться також Пропонуємо конкурс: замініть ці іншомовні слова українськими
Як замінити іншомовні слова українськими
У дев'ятнадцятій добірці пропонуємо вам ще десяток іншомовних слів та розповімо, якими красивими українськими відповідниками їх замінити.
- спікер;
- корективи;
Якщо ви вважаєте, що у промову спікера варто було б внести корективи, краще скажіть про поправки у промові речника.
- біографія;
- конкретний;
Якщо розповідаєте чиюсь біографію, краще розкажіть про життєпис. І не про конкретні факти, а про точні.
- хобі;
- суб'єктивний;
Своє хобі можете назвати захопленням, а суб'єктивний підхід до чогось – особистим.
До теми Не будьте інертними: замініть ці іншомовні слова красивими українськими
- рентабельний;
- ресурси;
Рентабельний краще замінити на прибутковий, а ресурси назвати запасами, можливостями, силами.
- мобільність;
- ліквідація;
Мобільність при цьому варто змінити на рухомість, а ліквідацію – на знищення.Успіхів у покращенні вашої української мови!