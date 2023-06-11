Не псуйте мову: замініть ці іншомовні слова українськими

Українці часто вживають іншомовні слова у своєму мовленні. Навіть тоді, коли можуть висловлювати думку красивими українськими.

Все ж краще віддавати перевагу словам з мови рідної. Чому та які запозичення варто замінити, підкаже 24 Канал.

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Як замінити іншомовні слова українськими

У дев'ятнадцятій добірці пропонуємо вам ще десяток іншомовних слів та розповімо, якими красивими українськими відповідниками їх замінити.

спікер;

корективи;

Якщо ви вважаєте, що у промову спікера варто було б внести корективи, краще скажіть про поправки у промові речника.

біографія;

конкретний;

Якщо розповідаєте чиюсь біографію, краще розкажіть про життєпис. І не про конкретні факти, а про точні.

хобі;

суб'єктивний;

​Своє хобі можете назвати захопленням, а суб'єктивний підхід до чогось – особистим.

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рентабельний;

ресурси;

Рентабельний краще замінити на прибутковий, а ресурси назвати запасами, можливостями, силами.

мобільність;

ліквідація;

Мобільність при цьому варто змінити на рухомість, а ліквідацію – на знищення.