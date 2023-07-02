Вы точно их знаете: какие заимствования лучше заменить украинскими словами

Украинцы часто употребляют заимствованные слова. Краяне при этом считают, что таким образом их речь будет моднее.

Иноязычные слова не всегда могут быть уместны в вашей речи. Иногда лучше отдавать предпочтение словам родного языка. Какие заимствования следует заменить, подскажет 24 Канал.

Смотрите также Это аргумент: почему эти иноязычные слова следует заменить украинскими

Какие иноязычные слова заменить украинскими

В двадцатой первой подборке предлагаем вам еще десяток заимствований, которые можно заменить словами из соловьиной. А также красивые наши соответствия, которыми вы можете заменить слова по иностранным языкам.