Ви точно їх знаєте: які запозичення краще замінити українськими словами
2 липня 2023, 15:03Читать новость на русском
Українці доволі часто вживають запозичені слова. Краяни при цьому вважають, що таким чином їхнє мовлення буде моднішим.
Натомість іншомовні слова не завжди можуть бути доречні у вашому мовленні. Іноді краще віддавати перевагу словам з рідної мови. Які запозичення варто замінити, підкаже 24 Канал.
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Які іншомовні слова замінити українськими
У двадцятій першій добірці пропонуємо вам ще десяток запозичень, які можна замінити словами із солов'їної. А також красиві наші відповідники, якими, власне, ви можете замінити слова з іноземних мов.
- параметр – міра, величина;
- менталітет – спосіб мислення;
- паритет – рівність;
- спікер – речник;
- дистилювати – очищувати;
- інтернаціональний – міжнародний;
- менеджер – управлінець;
- соціологія – суспільствознавство;
- форум – зібрання;
- нюанси – тонкощі.