Ви точно їх знаєте: які запозичення краще замінити українськими словами

2 липня 2023, 15:03
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Українці доволі часто вживають запозичені слова. Краяни при цьому вважають, що таким чином їхнє мовлення буде моднішим.

Натомість іншомовні слова не завжди можуть бути доречні у вашому мовленні. Іноді краще віддавати перевагу словам з рідної мови. Які запозичення варто замінити, підкаже 24 Канал.

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Які іншомовні слова замінити українськими

У двадцятій першій добірці пропонуємо вам ще десяток запозичень, які можна замінити словами із солов'їної. А також красиві наші відповідники, якими, власне, ви можете замінити слова з іноземних мов.

  • параметр – міра, величина;
  • менталітет – спосіб мислення;
  • паритет – рівність;
  • спікер – речник;
  • дистилювати – очищувати;
  • інтернаціональний – міжнародний;
  • менеджер – управлінець;
  • соціологія – суспільствознавство;
  • форум – зібрання;
  • нюанси – тонкощі.
Успіхів у покращенні вашої української!
Автор: Марія Волошин