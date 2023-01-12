"Рекомендуем локальное меню": какие праздничные заимствования легко заменить украинскими словами
В украинском языке функционирует немало иностранных слов. При этом они для многих стали привычными.
Однако украинцы могут использовать удельные слова, ничем не уступающие популярному заимствованию. Так, 24 Канал поможет найти вам украинские аналоги иностранных слов.
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Как красиво на украинском говорить о блюдах и праздниках
Пока вы в ожидании следующего рождественского праздника, в третьей подборке подскажем вам, какие заимствованные слова можно легко заменить удельно украинскими. И предложим вам ничем не худшие соответствия.
визит;
локальный;
ритуал;
Если вы собираетесь с визитом на второй праздник в другой регион Украины, не забудьте поинтересоваться локальными праздничными ритуалами.
Но при этом помните, что так же можете планировать "посещение"и интересоваться"местными обрядами".
меню;
специи,
чизкейк;
Если вы уже посетили гостиную, можете также узнать, что включает в этом регионе рождественское меню. В частности, какие специи добавляют в блюда и готовят ли на праздники чизкейк.
Однако все же лучше, если вы поинтересуетесь "пищеводом", "приправами" и "сырником ", советует 24 Канал.Что любопытно! Хотя украинская Википедия утверждает, что сырник и есть чизкейк, настоящая галицкая хозяйка знает, что это не так. Так что на праздники всегда готовит только сырник.
Украинский сырник против американского чизкейка / коллаж 24 Канала
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симптом;
медикаменты;
При этом советуем вам не пробовать все блюда сразу, чтобы потом не было симптомов отравления и вам не пришлось употреблять медикаменты. И даже в таком случае помните, что болезнь может иметь "проявление", поэтому придется принимать"лекарство".
фотография;
рекомендовать;
Если регион, в который вы посетили праздники, колоритный, рекомендуем также сделать разнообразные фотографии обрядов и блюд. А еще лучше – " советуем "сделать яркие" фотографии ".