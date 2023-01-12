"Рекомендуємо локальне меню": які святкові запозичення легко замінити українськими словами

Однак українці можуть використовувати питомі слова, які нічим не поступаються популярним запозиченням. Так, 24 Канал допоможе знайти вам українські відповідники іншомовних слів.

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Як красиво українською говорити про страви і свята

Поки ви в очікуванні наступного різдвяного празника, у третій добірці підкажемо вам, які запозичені слова можна легко замінити питомо українськими. І запропонуємо вам нічим не гірші відповідники.

візит;

локальний;

ритуал;

Якщо ви збираєтесь з візитом в гості на другий празник в інший регіон України, не забудьте поцікавитись локальними святковими ритуалами.

Але при цьому пам'ятайте, що так само можете планувати "відвідини" і цікавитись "місцевими обрядами".

меню;

спеції,

чизкейк;

Якщо ви вже завітали на гостини, можете також дізнатися, що включає у цьому регіоні різдвяне меню. Зокрема, які спеції додають до страв та чи готують на свята додатково чизкейк.

Однак все ж краще, якщо ви поцікавитесь "стравописом", "приправами" та "сирником", радить 24 Канал.

Хоча українська Вікіпедія стверджує , що сирник і є чизкейком, справжня галицька господиня знає, що це не так. Тож на свята завжди пече тільки сирник.



Український сирник проти американського чизкейка / колаж 24 Каналу

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симптом;

медикаменти;

При цьому радимо вам не куштувати всі страви відразу, аби потім не було симптомів отруєння і вам не довелось вживати медикаменти. І навіть у такому разі пам'ятайте, що хвороба може мати "вияв" чи "прояв", тож доведеться приймати "ліки".

фотографія;

рекомендувати;

Якщо регіон, у який ви завітали на свята, є колоритним, рекомендуємо також зробити різноманітні фотографії обрядів та страв. А ще краще – "радимо" зробити яскраві "світлини".

Тож мирних та веселих вам свят! І не забудьте вивчити цю добірку українських питомих слів!