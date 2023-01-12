"Рекомендуємо локальне меню": які святкові запозичення легко замінити українськими словами
В українській мові функціонує чимало започичених слів. При цьому іншомовні слова для багатьох вже стали звичними.
Однак українці можуть використовувати питомі слова, які нічим не поступаються популярним запозиченням. Так, 24 Канал допоможе знайти вам українські відповідники іншомовних слів.
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Як красиво українською говорити про страви і свята
Поки ви в очікуванні наступного різдвяного празника, у третій добірці підкажемо вам, які запозичені слова можна легко замінити питомо українськими. І запропонуємо вам нічим не гірші відповідники.
візит;
локальний;
ритуал;
Якщо ви збираєтесь з візитом в гості на другий празник в інший регіон України, не забудьте поцікавитись локальними святковими ритуалами.
Але при цьому пам'ятайте, що так само можете планувати "відвідини" і цікавитись "місцевими обрядами".
меню;
спеції,
чизкейк;
Якщо ви вже завітали на гостини, можете також дізнатися, що включає у цьому регіоні різдвяне меню. Зокрема, які спеції додають до страв та чи готують на свята додатково чизкейк.
Однак все ж краще, якщо ви поцікавитесь "стравописом", "приправами" та "сирником", радить 24 Канал.Що цікаво! Хоча українська Вікіпедія стверджує, що сирник і є чизкейком, справжня галицька господиня знає, що це не так. Тож на свята завжди пече тільки сирник.
Український сирник проти американського чизкейка / колаж 24 Каналу
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симптом;
медикаменти;
При цьому радимо вам не куштувати всі страви відразу, аби потім не було симптомів отруєння і вам не довелось вживати медикаменти. І навіть у такому разі пам'ятайте, що хвороба може мати "вияв" чи "прояв", тож доведеться приймати "ліки".
фотографія;
рекомендувати;
Якщо регіон, у який ви завітали на свята, є колоритним, рекомендуємо також зробити різноманітні фотографії обрядів та страв. А ще краще – "радимо" зробити яскраві "світлини".