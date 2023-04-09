Регрессируете из-за заимствований: какие украинские слова спасут вашу речь

Иноязычные слова могут привести к искажению языка. Поэтому украинцам стоит чаще употреблять родные слова из соловьиного.

Даже несмотря на то, что модные заимствованные слова активно прижились в вашей речи и кажутся своими. Как их отличить и главное – зачем, расскажет 24 Канал.

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Как заменить иноязычные слова на украинском

Злоупотреблять иноязычными словами не стоит. Ведь так впоследствии украинский язык может превратиться в суржиковый покруч. Поэтому в двенадцатой подборке предлагаем запомнить отдельные исконные слова и заменить ими популярные заимствования.

реставрувати;

періодично;

Советуем вам "періодично – раз-у-раз – реставрувати – відновлювати, поновлювати, відроджувати" – правильность родного языка. А также употреблять больше родных слов.

фіксувати;

нюанси;

И несмотря на разные "нюанси – тонкощі – фіксувати – закріплювати, карбувати" – нововведения в вашей речи.

фікція;

резерв;

И это не "фікція – вигадка" : украинский язык имеет немалый "резерв – запас" – исконных слов. И этим не стоит пренебрегать, используя заимствования.

мотив;

регрес;

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Для усвоения этих слов вам нужен "мотив – "привід, причина". И в этом случае помните: все ради того, чтобы не произошел "регрес – занепад" – соловьиной.

реалізувати;

диференціація;

аплодисменти;

Такую словесную замену легко "реалізувати – здійснити". Просто помните "про диференціацію – розподіл" – своих и чужих слов. И читайте наши подборки. В таком случае с нас – "аплодисменти – оплески".

Любите родной язык и используйте больше родных слов. Они лучше, чем иноязычные.