Регресуєте через запозичення: які українські слова врятують ваше мовлення

Іншомовні слова можуть спричинити спотворення мови. Тому українцям варто частіше вживати питомі слова із солов'їної.

Навіть попри те, що модні запозичені словечка активно прижилися у вашому мовленні і здаються своїми. Як їх відрізнити і головне – навіщо, розповість 24 Канал.

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Як замінити іншомовні слова українськими

Зловживати іншомовними словами не варто. Адже так згодом українська мова може перетворитися на суржиковий покруч. Тому у дванадцятій добірці пропонуємо запам'ятати окремі питомі слова і замінити ними популярні запозичення.

реставрувати;

періодично;

Радимо вам періодично – раз-у-раз – реставрувати – відновлювати, поновлювати, відроджувати – правильність рідної мови. А також вживати більше питомих слів.

фіксувати;

нюанси;

І попри різні нюанси – тонкощі – фіксувати – закріплювати, карбувати – нововведення у вашому мовленні.

фікція;

резерв;

І це не фікція – вигадка: українська мова має чималий резерв – запас – питомих слів. І цим не варто нехтувати, використовуючи запозичення.

мотив;

регрес;

До теми Укладаємо парі: які іншомовні слова варто "викинути" зі свого мовлення

Для засвоєння цих слів вам потрібний мотив – привід, причина. І у цьому разі пам'ятайте: усе заради того, аби не стався регрес – занепад – солов'їної.

реалізувати;

диференціація;

аплодисменти;

Таку словесну заміну легко реалізувати – здійснити. Просто пам'ятайте про диференціацію – розподіл своїх та чужих слів. І читайте наші добірки. У такому разі з нас – аплодисменти – оплески.

Любіть рідну мову і використовуйте більше питомих слів. Вони кращі, ніж іншомовні.