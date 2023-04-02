Заключаем пари: какие иноязычные слова следует "выбросить" из своей речи

Украинцы каждый день употребляют иноязычные слова. И отказаться от них не так уж легко.

Особенно, если не замечаешь тех или иных заимствований в своей речи. Однако это можно сделать – даже стоит. И в этом вам поможет 24 Канал.

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Как заменить иноязычные слова на украинском

Довольно часто вы не замечаете, что употребляете те или иные иноязычные слова. Поэтому еще раз подчеркнем: злоупотреблять ими не стоит. Лучше заменить удельными украинскими словами.

В одиннадцатой подборке предлагаем вам пари: замените отдельные популярные заимствованные слова украинскими в ближайшие дни.

критерій;

неофіт;

азарт;

прогрес;

Не переживайте: вы в этой области – не неофит, или нововірець (укр.). Всегда можно найти подсказку. Да и критерии, или же мірило (укр.) выбора слов вы устанавливаете самостоятельно. И если хватит у вас азарта, то есть запалу (укр.) – речевой прогресс, или поступ (укр.) будет заметен.

парі;

конкурент;

конфуз;

Если не хватает у вас силы воли – уложите пари с другом. То есть побейтесь о заклАд. Или даже с конкурентом, или суперником (укр.) с бизнесом. И нет – конфуз, или же ніяковість (укр.) с вами в таком случае не случится.

К теме Будете отличным оратором: как заменить иноязычные слова красивыми украинскими

інтуїтивно;

імідж;

нереальний;

орфографія;

Иногда выбор того или иного слова вы почувствуете интуитивно – или серцем, нутром (укр.). Поверьте: это не нереальное – или неземне (укр.) – задание. Главное – не забывать и об орфографии, или же правописание (укр. правопис). Не сомневайтесь: такое усовершенствование речи будет красивым дополнением к вашему имиджу – то есть Образу (укр.).

Так что желаем вам успеха на пути к вашему красивому и правильному украинскому языку.