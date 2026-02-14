В украинских вузах учатся более 20 тысяч иностранцев: какие ЗВО выбирают чаще всего

По состоянию на начало этого года в вузах Украины учится 21 271 иностранный студент. До начала полномасштабной войны их было больше.

Об этом свидетельствуют данные Украинского государственного центра международного образования (УГЦМО), сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сколько иностранцев учится в вузах Украины?

Руководительница УДЦМО Елена Шаповалова сообщила, что количество иностранных студентов в Украине уменьшилось, если сравнить с периодом до полномасштабного вторжения. Однако интерес к получению высшего образования в Украине сохраняется.

Поэтому украинские ЗВО активно развивают новые образовательные направления, адаптируют учебные форматы и приобщаются к инициативам, направленных на развитие международного образования,

Иностранные студенты в вузах Украины / МОН

По данным УДЦМО, в 2025/2026 учебном году иностранные студенты учатся в 369 вузах нашего государства. Больше всего в таких ЗВО:

Киевский национальный университет технологий и дизайна;

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова;

Сумской национальный аграрный университет;

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;

Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт";

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

ПЗВО "Международный Европейский университет";

ПЗВО "Университет медицины и социальных наук";

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.

Большинство иностранных студентов получают образование в Киевской и Харьковской, а также Сумской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях.



Сколько иностранных студентов планирует привлечь МОН?