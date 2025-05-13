"Хотят быстрый результат": Институт астрономии университета Каразина – под угрозой исчезновения

Директор Научно-исследовательского института астрономии Харьковского национального университета Каразина Вадим Кайдаш заявил, что существование учреждения – под угрозой. Причина – недофинансирование.

Об этом он рассказал в интервью "Суспильному. Харьков", отмечает 24 Канал. И добавил, что в учреждении получают от государства базовое финансирование, которое не может полностью обеспечить потребности научных групп.

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Институт астрономии университета Каразина могут закрыть

Для этих целей Министерство образования и науки Украины проводит конкурсы, по результатам которых ученые могут получить примерно миллион гривен в год. Деньги направляют на зарплаты, расходные материалы, приборы для исследовательской работы. По подсчетам директора института, в месяц на поддержку научной группы тратят от 40 до 50 тысяч гривен.

К оценке конкурсных проектов привлекают специалистов из разных институтов, в частности научных, которые высказывают свое мнение. Отдельно возможность давать дополнительные баллы имеют специалисты из министерства,

– отметил Кайдаш.

И добавил, что Каразинский университет подавал 24 проекта, из которых поддержали только четыре. Среди тех, что не получили конкурсного финансирования, было четыре астрономических. Нам в оценках указывали на то, что актуальность поддержки сейчас не очень большая и выполнение таких научных проектов – не актуально. С чем мы, конечно, не согласны,

– акцентировал директор научного учреждения.



Радиоастрономическая обсерватория после российской оккупации и боев, Харьковщина, Волохов Яр, ноябрь 2023 года/ Фото: Суспильное Харьков

Кайдаш также отметил, что с начала 2025 года учреждение не имеет проектов и дополнительного финансирования. Средства ученые пытаются привлекать из альтернативных источников. Например, вместе с коллегами создали фонд восстановления наблюдательной станции, которую россияне разбили во время оккупации. Выстраивают сотрудничество и с иностранными коллегами.

Сейчас государство требует от ученых прорывных исследований мирового уровня, которые бы повысили обороноспособность государства, ее эффективность в условиях войны. Хотят, чтобы ученые дали быстрый конкретный результат. Мое мнение и коллег: наука так не делается,

– подчеркнул директор Института.

И добавил: есть фундаментальная наука, фундаментальное исследование, то есть получение новых знаний. Есть передача этих новых знаний в прикладную науку, а потом уже в конкретные изобретения, новые материалы, технологии. Также заметил, что сейчас в Украине немного астрономов, а фундаментальные исследования проводят "буквально в нескольких лабораториях".

Если не давать хотя бы минимальную поддержку таким людям, то просто через некоторое время не удастся найти ученых, которые изменят отрасль. Если вы хотите создать Космические силы, то, видимо, для этого должны быть люди, которые занимаются космическими исследованиями. Космос сам себя не изучит,

– говорит Кайдаш.

В учреждении занимаются исследованием Луны, малых тел (астероидов и комет), Солнечной системы, далеких объектов во Вселенной, а также астрофизикой и астрометрией. Исследования Института касаются военной тематики также. Это касается исследований за малыми объектами в околоземных орбитах, установления точных систем координат, которые затем используют, в том числе и в военном деле.