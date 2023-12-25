Передали кути меда: святвечерние и рождественские фразеологизмы, которые вас завораживают
25 декабря 2023, 18:01Читати новину українською
Украинский язык является настоящей сокровищницей интересных высказываний и колоритных фраз. Их можно употреблять на все случаи жизни.
Они при этом значительно украсят вашу речь. И на Рождество предлагаем вам интересные и яркие праздничные фразеологизмы.
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Святвечерние и рождественские фразеологизмы, которые завораживают
Что интересно, отдельные стойкие словосочетания могут иметь древние корни и даже интересные диалектные вкрапления.
Так, популяризатор языка Седа Власова предложила несколько святвечерних и рождественских фразеологизмов, от которых вы будете в восторге.
- Як порося на Різдво – так говорят о румяном человеке;
- ні мед ні кутя – когда говорят о плохом положении вещей;
- не зійде сі (не зійдеться) Великдень із Різдвом – говорят о людях, которым сложно объясниться из-за разных взглядов;
- передати куті меду – преувеличивать;
- додати куті меду – подстрекать кого-то;
- від куті до Різдва – ненадолго;
- прийти на третій день по Різдві – опоздать.