Передали кути меда: святвечерние и рождественские фразеологизмы, которые вас завораживают

Украинский язык является настоящей сокровищницей интересных высказываний и колоритных фраз. Их можно употреблять на все случаи жизни.

Они при этом значительно украсят вашу речь. И на Рождество предлагаем вам интересные и яркие праздничные фразеологизмы.

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Святвечерние и рождественские фразеологизмы, которые завораживают

Что интересно, отдельные стойкие словосочетания могут иметь древние корни и даже интересные диалектные вкрапления.

Так, популяризатор языка Седа Власова предложила несколько святвечерних и рождественских фразеологизмов, от которых вы будете в восторге.

Як порося на Різдво – так говорят о румяном человеке;

– так говорят о румяном человеке; ні мед ні кутя – когда говорят о плохом положении вещей;

– когда говорят о плохом положении вещей; не зійде сі (не зійдеться) Великдень із Різдвом – говорят о людях, которым сложно объясниться из-за разных взглядов;

– говорят о людях, которым сложно объясниться из-за разных взглядов; передати куті меду – преувеличивать;

– преувеличивать; додати куті меду – подстрекать кого-то;

– подстрекать кого-то; від куті до Різдва – ненадолго;

– ненадолго; прийти на третій день по Різдві – опоздать.