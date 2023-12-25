Передали куті меду: святвечірні та різдвяні фразеологізми, які вас заворожать

Українська мова є справжньою скарбницею цікавих висловів та колоритних фраз. Їх ви можете вживати на всі випадки життя.

Вони при цьому значно прикрасять ваше мовлення. І на Різдво пропонуємо вам цікаві та колоритні святкові фразеологізми.

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Святвечірні та різдвяні фразеологізми, які вас заворожать

Що цікаво, окремі стійкі словосполуки можуть мати давнє коріння і навіть цікаві діалектні вкраплення.

Так, популяризаторка мови Сєда Власова запропонувала кілька святвечірніх та різдвяних фразеологізмів, від яких ви будете у захваті.

Як порося на Різдво – так кажуть про рум'яну людину;

– так кажуть про рум'яну людину; ні мед ні кутя – коли говорять про кепський стан речей;

– коли говорять про кепський стан речей; не зійде сі (не зійдеться) Великдень із Різдвом – кажуть про людей, яким складано порозумітися через різні погляди;

– кажуть про людей, яким складано порозумітися через різні погляди; передати куті меду – перебільшувати;

– перебільшувати; додати куті меду – підбурювати когось;

– підбурювати когось; від куті до Різдва – недовго;

– недовго; прийти на третій день по Різдві – запізнитися.