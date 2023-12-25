Передали куті меду: святвечірні та різдвяні фразеологізми, які вас заворожать
25 грудня 2023, 18:01Читать новость на русском
Українська мова є справжньою скарбницею цікавих висловів та колоритних фраз. Їх ви можете вживати на всі випадки життя.
Вони при цьому значно прикрасять ваше мовлення. І на Різдво пропонуємо вам цікаві та колоритні святкові фразеологізми.
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Святвечірні та різдвяні фразеологізми, які вас заворожать
Що цікаво, окремі стійкі словосполуки можуть мати давнє коріння і навіть цікаві діалектні вкраплення.
Так, популяризаторка мови Сєда Власова запропонувала кілька святвечірніх та різдвяних фразеологізмів, від яких ви будете у захваті.
- Як порося на Різдво – так кажуть про рум'яну людину;
- ні мед ні кутя – коли говорять про кепський стан речей;
- не зійде сі (не зійдеться) Великдень із Різдвом – кажуть про людей, яким складано порозумітися через різні погляди;
- передати куті меду – перебільшувати;
- додати куті меду – підбурювати когось;
- від куті до Різдва – недовго;
- прийти на третій день по Різдві – запізнитися.