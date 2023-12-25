Передали куті меду: святвечірні та різдвяні фразеологізми, які вас заворожать

25 грудня 2023, 18:01
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Українська мова є справжньою скарбницею цікавих висловів та колоритних фраз. Їх ви можете вживати на всі випадки життя.

Вони при цьому значно прикрасять ваше мовлення. І на Різдво пропонуємо вам цікаві та колоритні святкові фразеологізми.

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Святвечірні та різдвяні фразеологізми, які вас заворожать

Що цікаво, окремі стійкі словосполуки можуть мати давнє коріння і навіть цікаві діалектні вкраплення.

Так, популяризаторка мови Сєда Власова запропонувала кілька святвечірніх та різдвяних фразеологізмів, від яких ви будете у захваті. 

  • Як порося на Різдво – так кажуть про рум'яну людину;
  • ні мед ні кутя – коли говорять про кепський стан речей;
  • не зійде сі (не зійдеться) Великдень із Різдвом – кажуть про людей, яким складано порозумітися через різні погляди; 
  • передати куті меду – перебільшувати; 
  • додати куті меду – підбурювати когось; 
  • від куті до Різдва – недовго; 
  • прийти на третій день по Різдві – запізнитися.
Раніше в нашій щотижневій добірці ми радили замінити десять популярних іншомовних слів, які ви можете вживати у час різдвяно-новорічних свят.
Автор: Марія Волошин