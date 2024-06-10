Ирину Фарион официально восстановили в должности во Львовской политехнике

Ирина Фарион официально вернулась на работу во Львовскую политехнику. Предыдущий приказ о ее увольнении отменили.

Одиозного филолога официально восстановили в должности профессора кафедры в университете "Львовская политехника". Об этом говорится в приказе ректора университета Юрия Бобала. Соответствующий документ Ирина Фарион обнародовала в своем телеграмм-канале.

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Фарион вернулась на работу

Ирина Фарион вернулась на преподавательскую работу во Львовскую политехнику после того, как ее восстановил в должности апелляционный суд. Из специального фонда университета ей также выплатят 123 927 гривен зарплаты за период вынужденного прогула.

Языковеда восстановили в должности во Львовской политехнике / Фото Ирины Фарион

Правда – то штука колючая и красивая, как роза. Борьба за правду – это ядро жизни. И мы с Вами это ядро толкали в течение полугода изо всех сил – и победили! Спасибо всем за поддержку: на вече, в судебных залах, в открытом письме, в публичном пространстве, на моих многочисленных встречах с вами по всей стране,

– написала в своей заметке филолог.

Она также выразила благодарность всем, кто ее поддерживал, пока длилось следствие, а также добавила, что теперь следует "выявить и наказать" заказчиков ее увольнения.

Приказ ректора университета Юрия Бобала о восстановлении филолога в должности / Фото Ирины Фарион

Решение о восстановлении принял Львовский апелляционный суд 29 мая 2024 года. На заседании постановили признать незаконным и отменить приказ ректора о ее увольнении 15 ноября 2023 года.