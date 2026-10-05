"Надо запомнить урок": почему История Украины должна быть обязательной на НМТ
История Украины должна быть обязательным предметом на НМТ. Ведь история, как и язык, – это источник нашей идентичности.
И чтобы не стать жертвой врага и информационной войны, мы должны понимать, почему все это с нами происходит.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказала учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026.
Почему история должна быть обязательным предметом на НМТ
Педагог говорит: если изучать историю, быть открытыми для развенчания российских мифов, тогда мы сможем защитить себя и в будущем обезопасить себя от повторения подобного.
Европа не извлекла важный урок, и он остался. Поэтому стоит запомнить, что у нас общий враг, и мы должны его победить. Война показала, как вера в сказку о братьях и о "хороших русских" обернулась против нас.
По ее словам, никто не в безопасности: ни в Черновцах, ни в Киеве, ни в Днепре, ни в Одессе.
Я надеюсь, что украинцы поймут и запомнят этот урок. Вот почему история важна,
– подчеркнула учительница.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
И добавила, что враг хочет уничтожить украинцев.
И чтобы не стать жертвой, чтобы сохранить свое, история нужна как предмет для понимания – себя, своей идентичности, своего народа,
– считает Яворская.
Напомним, что в этом году национальная премия "Global Teacher Prize в Украине" в десятый раз назвала победителя.