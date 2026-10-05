"Надо запомнить урок": почему История Украины должна быть обязательной на НМТ

История Украины должна быть обязательным предметом на НМТ. Ведь история, как и язык, – это источник нашей идентичности.

И чтобы не стать жертвой врага и информационной войны, мы должны понимать, почему все это с нами происходит.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Почему история должна быть обязательным предметом на НМТ

Педагог говорит: если изучать историю, быть открытыми для развенчания российских мифов, тогда мы сможем защитить себя и в будущем обезопасить себя от повторения подобного.

Европа не извлекла важный урок, и он остался. Поэтому стоит запомнить, что у нас общий враг, и мы должны его победить. Война показала, как вера в сказку о братьях и о "хороших русских" обернулась против нас.

По ее словам, никто не в безопасности: ни в Черновцах, ни в Киеве, ни в Днепре, ни в Одессе.

Я надеюсь, что украинцы поймут и запомнят этот урок. Вот почему история важна,

– подчеркнула учительница.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

И добавила, что враг хочет уничтожить украинцев.

И чтобы не стать жертвой, чтобы сохранить свое, история нужна как предмет для понимания – себя, своей идентичности, своего народа,

– считает Яворская.