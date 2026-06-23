С праздником Ивана Купала: 10 искренних поздравлений для соцсетей в купальскую ночь

Купальская ночь — один из самых колоритных украинских праздников, связанный с древними традициями, обрядами и верой в особую силу этого времени года. Мы собрали красивые поздравления, которые можно опубликовать в соцсетях или отправить близким в праздничную ночь.

Купальская ночь издавна считается одним из самых романтичных украинских праздников; в ночь с 23 на 24 июня 2026 года люди вспоминают народные традиции, плетут венки, разжигают костры и желают друг другу мира, здоровья и счастья. Этот праздник имеет древние корни и символизирует единение человека с природой, приход лета и веру в добрые перемены, именно поэтому теплые слова и искренние пожелания в этот день особенно уместны.

Красивые поздравления с Купальской ночью

Купальская ночь – это время, когда хочется пожелать близким всего самого лучшего. Вот несколько вариантов поздравлений, которые можно использовать для постов в соцсетях или сообщений.

Поздравления с Купальской ночью / Фото Pinterest

Поздравляю с волшебной Купальской ночью! Пусть этот праздник подарит тепло в сердце, радость в душе и исполнение самых заветных мечтаний. Желаю мира, счастья и светлых моментов каждый день!

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Поздравления с Купальской ночью / Фото Pinterest

С Купальской ночью! Пусть пламя праздничного костра унесет все невзгоды, а венок мечтаний приведет к новым свершениям, любви и гармонии.

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Поздравление с Купальской ночью / Фото Pinterest

В эту особенную ночь желаю, чтобы в жизни всегда было место для чуда. Пусть красота природы, искренность людей и тепло родных наполняют каждый день.

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Поздравление с Купальской ночью / Фото Pinterest

Поздравляю с Купальской ночью! Пусть вместе с летним теплом в дом приходят благополучие, радость и хорошие новости. Желаю, чтобы все желания непременно сбылись.

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Поздравление с Купальской ночью / Фото Pinterest

Пусть магия Купальской ночи подарит веру в лучшее, новые силы и вдохновение. Желаю счастливых моментов, крепкого здоровья и много поводов для улыбок!

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Поздравление с Купальской ночью / Фото Pinterest

С праздником Ивана Купала! Пусть в душе всегда горит огонь надежды, а рядом будут люди, которые дарят поддержку, любовь и тепло.

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Поздравления с Купальской ночью / Фото Pinterest

В Купальскую ночь желаю найти не только цветок папоротника из легенд, но и своё счастье в реальной жизни. Пусть каждый день приносит радость и приятные сюрпризы.

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Поздравление с Купальской ночью / Фото Pinterest

Поздравляю с самой волшебной летней ночью! Пусть вода смоет все заботы, огонь дарит силу, а сердце всегда будет наполнено любовью.

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Поздравление с Купальской ночью / Фото Pinterest

Пусть Купальская ночь станет началом новых возможностей и хороших перемен. Желаю мира, уюта, искренних людей рядом и исполнения желаний.

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Поздравления с Купальской ночью / Фото Pinterest

С праздником Купала! Пусть эта ночь подарит особое настроение, веру в чудеса и много счастливых моментов, о которых хочется вспоминать с улыбкой.