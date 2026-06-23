Купальська ніч здавна вважається одним із найромантичніших українських свят, у ніч із 23 на 24 червня 2026 року люди згадують народні традиції, плетуть вінки, запалюють вогнища та бажають одне одному миру, здоров'я й щастя. Це свято має давнє коріння й символізує єднання людини з природою, прихід літа та віру в добрі зміни саме тому теплі слова та щирі побажання цього дня особливо доречні.

Красиві привітання з Купальською ніччю

Купальська ніч – це час, коли хочеться побажати близьким найкращого. Ось кілька варіантів привітань, які можна використати для дописів у соцмережах чи повідомлень.

Привітання до Купальської ночі / Фото Pinterest

Вітаю з чарівною Купальською ніччю! Нехай це свято подарує тепло в серці, радість у душі та здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю миру, щастя і світлих моментів кожного дня!

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Привітання до Купальської ночі / Фото Pinterest

З Купальською ніччю! Нехай полум'я святкового вогню забере всі негаразди, а вінок мрій приведе до нових звершень, любові та гармонії.

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Привітання до Купальської ночі / Фото Pinterest

У цю особливу ніч бажаю, щоб у житті завжди було місце для дива. Нехай краса природи, щирість людей і тепло рідних наповнюють кожен день.

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Привітання до Купальської ночі / Фото Pinterest

Вітаю з Купальською ніччю! Нехай разом із літнім теплом у дім приходять добробут, радість і хороші новини. Бажаю, щоб усі бажання неодмінно здійснилися.

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Привітання до Купальської ночі / Фото Pinterest

Нехай магія Купальської ночі подарує віру в краще, нові сили та натхнення. Бажаю щасливих моментів, міцного здоров'я і багато приводів для усмішок!

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Привітання до Купальської ночі / Фото Pinterest

Зі святом Івана Купала! Нехай у душі завжди горить вогонь надії, а поруч будуть люди, які дарують підтримку, любов і тепло.

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Привітання до Купальської ночі / Фото Pinterest

У Купальську ніч бажаю знайти не лише квітку папороті у легендах, а й власне щастя у реальному житті. Нехай кожен день приносить радість і приємні сюрпризи.

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Привітання до Купальської ночі / Фото Pinterest

Вітаю з найчарівнішою літньою ніччю! Нехай вода змиває всі турботи, вогонь дарує силу, а серце завжди буде наповнене любов'ю.

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Привітання до Купальської ночі / Фото Pinterest

Купальська ніч нехай стане початком нових можливостей і добрих змін. Бажаю миру, затишку, щирих людей поруч і здійснення бажань.

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Привітання до Купальської ночі / Фото Pinterest

Зі святом Купала! Нехай ця ніч подарує особливий настрій, віру в дива та багато щасливих моментів, які хочеться згадувати з усмішкою.