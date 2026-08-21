"Из грязи в князи": украинские аналоги этого выражения гораздо интереснее

То есть речь идет не просто о том, что человек добился успеха. Акцент часто делается именно на внезапности взлета и изменении поведения. Его часто можно встретить в литературе и на телевидении, преимущественно русскоязычном.

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Откуда происходит это выражение и как сказать по-украински?

Известным это выражение стало благодаря французскому писателю Жану де Лафонтену, который использовал подобный образ в своем творчестве. Позже выражение получило широкое распространение в разных языках.

В украинском языке он тоже понятен и встречается в речи, однако это не означает, что именно его нужно использовать в каждом контексте, ведь у нас есть несколько своих очень метких и образных вариантов.

Самый известный вариант: "із Івана в пана" или в полной версии – "Не дай Бог з Івана пана". И "Иван" здесь – не конкретное имя, а человек из низших слоев общества и недалекого ума, которому точно не место на руководящей должности.

Как сказать на украинском "из грязи в князи": смотрите видео

Но это еще не все, есть еще несколько, реже употребляемых вариантов:

Панство в голові, а воші за коміром.

Як з діда пана.

Не дай Боже з хама в пана.

Свиня в наритниках, так уже й кінь.

Пані на всі сані, тільки хвіст волочиться.

Гусак свині не товариш.

Нарядилася як пава, а кричить як ґава.

Із свинопаса в пани.

Кроме того, можно сказать: "Был никем, а стал всем" и "Выбился в люди". Только не путайте с выражением "из него выйдут люди", потому что в нем другой смысл.

Поэтому не всегда стоит искать дословный перевод. Иногда гораздо интереснее найти украинское выражение, которое передаст именно то значение, что мы имеем в виду.