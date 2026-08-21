"Из грязи в князи": украинские аналоги этого выражения гораздо интереснее
Еще вчера – обычный человек, а сегодня – господин, начальник или миллионер, который уже и нос задирает. Знакомая ситуация? Мы часто описываем ее выражением "из грязи в князи".
А теперь давайте разберемся, как сказать это по-украински более естественно и какие у нас есть собственные фразеологизмы для этой ситуации, со ссылкой на филолога Ксению Угненко.
Что означает выражение "из грязи в князи"?
Человек может подняться по карьерной лестнице, разбогатеть, обрести власть – а вместе с этим вдруг измениться. Вчера она была простой и приветливой, а сегодня уже задирает нос. Такой стремительный взлет можно описать с помощью фразеологизма, и один из вариантов – "из грязи в князи".
Это выражение описывает резкий социальный взлет: человек, который был бедным, маловлиятельным или занимал невысокое положение, вдруг стал богатым, известным или обрет власть. Часто при этом подразумевается еще и то, что новый статус быстро изменил ее поведение: человек начал гордиться, хвастаться своим положением, смотреть на других свысока. Поэтому выражение часто имеет иронический или пренебрежительный оттенок.