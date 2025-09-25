МОН представило концепции образовательных отраслей политики "Образование для жизни"
- МОН Украины представило 10 концепций образовательных отраслей политики "Образование для жизни".
- В октябре стартует цифровая платформа "Образование для жизни".
Министерство образования и науки Украины представило 10 концепций образовательных отраслей политики "Образование для жизни". В ведомстве говорят, что это основополагающий документ, который определяет что и как будут изучать ученики в течение ближайших десятилетий.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время мероприятия "Образование для жизни: презентация концептуальных основ образовательных отраслей" в Киеве. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.
Что известно о представленных концепциях образовательных отраслей?
Министр говорит: документ – часть политики "Образование для жизни".
Это не новый проект, который заменяет "Новую украинскую школу", это часть и элемент реформы НУШ, который развивает, дополняет и адаптирует ее, в частности, к современному контексту,
– уточнил он.
И добавил, что вышеупомянутая политика учитывает военный вызов, технологические прорывы, изменение структуры украинской экономики.
Важно, чтобы школа не только наполняла детей знаниями, но и формировала у детей умение применять эти знания на практике, формировала ценностные ориентиры, которые позволяют сформировать моральную мотивацию к активной деятельности, формировала критическое, креативное, конструктивное и заботливое мышление,
– подчеркнул чиновник.
Лисовой говорит: концепции сформированы так, чтобы обучение в школе было целостным, последовательным и комплексным. На основе концепций будут формировать новые модельные учебные программы, программы для профессионального роста педагога и образовательного управленца, новые подходы к формированию учебников.
Министр отметил, что уже идет пилотирование трех концепций (художественная, технологическая и естественная отрасли) в более чем 60 школах. Далее – масштабирование.
МОН также представит еще одну составляющую концепций – архитектурно-дизайнерские установки по обустройству школьных пространств, лабораторий, классов, мастерских, библиотек, школьных студий.
Какие еще изменения анонсировали в МОН?
В МОН также сообщили, что в октябре стартует цифровая платформа "Образование для жизни".
Для учителей – это навигатор, содержащий:
путеводители по каждой образовательной области с 1 до 12 класса;
примеры, как развивать ключевые компетентности и сквозные умения;
готовые подборки упражнений и заданий;
инструменты для оценки результатов обучения.
Что известно о политике "Образование для жизни"?
В августе Министерство образования и науки согласовало концепции образовательных отраслей на 2025 – 2030 годы в рамках политики "Образование для жизни".
"Образование для жизни" – это комплексная политика МОН, направлена на системное обновление содержания школьного образования, продолжение и усиление реформы "Новой украинской школы".
На основе концепций МОН намерено до 2030 года: обновить модельные учебные программы для всех образовательных циклов; изменить подходы к созданию, апробации и экспертизы учебников и учебно-методических материалов; разработать новые программы профессионального развития для учителей и образовательных управленцев; обновить образовательные пространства и их оснащение в соответствии со специально разработанными гайдбуками.