Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Могут ли школы самостоятельно согласовывать даты каникул и завершения учебного года

Что содержат программы?

Перечень модельных учебных программ следующий:

Начальная школа (1 – 4 классы):

"Украинский язык и чтение";

Интегрированный курс "Изучаю государственный язык";

"Я исследую мир. Моя Украина";

"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

Средняя школа (5 – 9 классы):

Интегрированный курс "Украинский язык и литература";

Интегрированный курс "Изучаю государственный язык";

"История Украины и гражданское образование";

"География Украины";

"Правоведение";

"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

Старшая школа (10 – 11 классы):

Интегрированный курс "Украинский язык и литература";

"История Украины";

"География Украины";

Интегрированный курс "Гражданское образование, основы гражданской защиты";

"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".

Все программы доступны для загрузки по ссылке.

Также подготовили подборку материалов, которые могут быть полезными в реализации содержания модельных учебных программ.

Смотрите также Должны ли родители делать добровольные взносы в школах

Как учатся ученики на ВОТ?