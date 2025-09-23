Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Что содержат программы?
Перечень модельных учебных программ следующий:
Начальная школа (1 – 4 классы):
"Украинский язык и чтение";
Интегрированный курс "Изучаю государственный язык";
"Я исследую мир. Моя Украина";
"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".
Средняя школа (5 – 9 классы):
Интегрированный курс "Украинский язык и литература";
Интегрированный курс "Изучаю государственный язык";
"История Украины и гражданское образование";
"География Украины";
"Правоведение";
"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".
Старшая школа (10 – 11 классы):
Интегрированный курс "Украинский язык и литература";
"История Украины";
"География Украины";
Интегрированный курс "Гражданское образование, основы гражданской защиты";
"Языки и литературы коренного народа или национального меньшинства".
Все программы доступны для загрузки по ссылке.
Также подготовили подборку материалов, которые могут быть полезными в реализации содержания модельных учебных программ.
Как учатся ученики на ВОТ?
- Более 35 тысяч детей на ВОТ продолжают сохранять связь с украинской системой образования.
- Они могут учиться дистанционно по полной программе, семейной форме, экстернатом или по педагогическому патронажу. Формат зависит от ситуации с безопасностью.
- МОН рекомендует ученикам на ВОТ выбирать форму педагогического патронажа, ведь так ученик будет иметь индивидуальный план, адаптированный под собственные нужды и связь со своим учителем.