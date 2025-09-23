Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Що містять програми?
Перелік модельних навчальних програм такий:
Початкова школа (1 – 4 класи):
"Українська мова та читання";
Інтегрований курс "Вивчаю державну мову";
"Я досліджую світ. Моя Україна";
"Мови та літератури корінного народу або національної меншини".
Середня школа (5 – 9 класи):
Інтегрований курс "Українська мова й література";
Інтегрований курс "Вивчаю державну мову";
"Історія України та громадянська освіта";
"Географія України";
"Правознавство";
"Мови та літератури корінного народу або національної меншини".
Старша школа (10 – 11 класи):
Інтегрований курс "Українська мова й література";
"Історія України";
"Географія України";
Інтегрований курс "Громадянська освіта, основи цивільного захисту";
"Мови та літератури корінного народу або національної меншини".
Усі програми доступні для завантаження за посиланням.
Також підготували добірку матеріалів, які можуть бути помічними в реалізації змісту модельних навчальних програм.
Як навчаються учні на ТОТ?
- Понад 35 тисяч дітей на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.
- Вони можуть навчатись дистанційно за повною програмою, сімейною формою, екстернатом або ж за педагогічним патронажем. Формат залежить від безпекової ситуації.
- МОН рекомендує учням на ТОТ обирати форму педагогічного патронажу, адже так учень матиме індивідуальний план, адаптований під власні потреби та зв'язок зі своїм вчителем.