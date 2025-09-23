Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Чи можуть школи самостійно погоджувати дати канікул і завершення навчального року

Що містять програми?

Перелік модельних навчальних програм такий:

Початкова школа (1 – 4 класи):

  • "Українська мова та читання";

  • Інтегрований курс "Вивчаю державну мову";

  • "Я досліджую світ. Моя Україна";

  • "Мови та літератури корінного народу або національної меншини".

Середня школа (5 – 9 класи):

  • Інтегрований курс "Українська мова й література";

  • Інтегрований курс "Вивчаю державну мову";

  • "Історія України та громадянська освіта";

  • "Географія України";

  • "Правознавство";

  • "Мови та літератури корінного народу або національної меншини".

Старша школа (10 – 11 класи):

  • Інтегрований курс "Українська мова й література";

  • "Історія України";

  • "Географія України";

  • Інтегрований курс "Громадянська освіта, основи цивільного захисту";

  • "Мови та літератури корінного народу або національної меншини".

Усі програми доступні для завантаження за посиланням.

Також підготували добірку матеріалів, які можуть бути помічними в реалізації змісту модельних навчальних програм.

Дивіться також Чи повинні батьки робити добровільні внески у школах

Як навчаються учні на ТОТ?

  • Понад 35 тисяч дітей на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.
  • Вони можуть навчатись дистанційно за повною програмою, сімейною формою, екстернатом або ж за педагогічним патронажем. Формат залежить від безпекової ситуації.
  • МОН рекомендує учням на ТОТ обирати форму педагогічного патронажу, адже так учень матиме індивідуальний план, адаптований під власні потреби та зв'язок зі своїм вчителем.