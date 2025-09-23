Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Що містять програми?

Перелік модельних навчальних програм такий:

Початкова школа (1 – 4 класи):

"Українська мова та читання";

Інтегрований курс "Вивчаю державну мову";

"Я досліджую світ. Моя Україна";

"Мови та літератури корінного народу або національної меншини".

Середня школа (5 – 9 класи):

Інтегрований курс "Українська мова й література";

Інтегрований курс "Вивчаю державну мову";

"Історія України та громадянська освіта";

"Географія України";

"Правознавство";

"Мови та літератури корінного народу або національної меншини".

Старша школа (10 – 11 класи):

Інтегрований курс "Українська мова й література";

"Історія України";

"Географія України";

Інтегрований курс "Громадянська освіта, основи цивільного захисту";

"Мови та літератури корінного народу або національної меншини".

Усі програми доступні для завантаження за посиланням.

Також підготували добірку матеріалів, які можуть бути помічними в реалізації змісту модельних навчальних програм.

