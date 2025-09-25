Міністерство освіти і науки України презентувало 10 концепцій освітніх галузей політики "Освіта для життя". У відомстві кажуть, що це основоположний документ, який визначає що і як вивчатимуть учні впродовж найближчих десятиліть.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час заходу "Освіта для життя: презентація концептуальних засад освітніх галузей" у Києві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.

Що відомо про презентовані концепції освітніх галузей?

Міністр каже: документ – частина політики "Освіта для життя".

Це не новий проєкт, який замінює "Нову українську школу", це частина і елемент реформи НУШ, який розвиває, доповнює і адаптує її, зокрема, до сучасного контексту,

– уточнив він.

І додав, що вищезгадана політика враховує воєнний виклик, технологічні прориви, зміну структури української економіки.

Важливо, щоб школа не тільки наповнювала дітей знаннями, але і формувала у дітей вміння застосовувати ці знання на практиці, формувала ціннісні орієнтири, які дозволяють сформувати моральну мотивацію до активної діяльності, формувала критичне, креативне, конструктивне і піклувальне мислення,

– наголосив посадовець.

Лісовий каже: концепції сформовані так, щоб навчання в школі було цілісним, послідовним і комплексним. На основі концепцій формуватимуть нові модельні навчальні програми, програми для професійного зростання педагога і освітнього управлінця, нові підходи до формування підручників.

Міністр зазначив, що вже триває пілотування трьох концепцій (мистецька, технологічна і природнича галузі) у понад 60 школах. Далі – масштабування.

МОН також презентує ще одну складову концепцій – архітектурно-дизайнерські настанови щодо облаштування шкільних просторів, лабораторій, класів, майстерень, бібліотек, шкільних студій.

Які ще зміни анонсували у МОН?

У МОН також повідомили, що у жовтні стартує цифрова платформа "Освіта для життя".

Для вчителів – це навігатор, що містить:

путівники з кожної освітньої галузі з 1 до 12 класу;

приклади, як розвивати ключові компетентності та наскрізні вміння;

готові добірки вправ і завдань;

інструменти для оцінювання результатів навчання.

Що відомо про політику "Освіта для життя"?