Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час заходу "Освіта для життя: презентація концептуальних засад освітніх галузей" у Києві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.
Що відомо про презентовані концепції освітніх галузей?
Міністр каже: документ – частина політики "Освіта для життя".
Це не новий проєкт, який замінює "Нову українську школу", це частина і елемент реформи НУШ, який розвиває, доповнює і адаптує її, зокрема, до сучасного контексту,
– уточнив він.
І додав, що вищезгадана політика враховує воєнний виклик, технологічні прориви, зміну структури української економіки.
Важливо, щоб школа не тільки наповнювала дітей знаннями, але і формувала у дітей вміння застосовувати ці знання на практиці, формувала ціннісні орієнтири, які дозволяють сформувати моральну мотивацію до активної діяльності, формувала критичне, креативне, конструктивне і піклувальне мислення,
– наголосив посадовець.
Лісовий каже: концепції сформовані так, щоб навчання в школі було цілісним, послідовним і комплексним. На основі концепцій формуватимуть нові модельні навчальні програми, програми для професійного зростання педагога і освітнього управлінця, нові підходи до формування підручників.
Міністр зазначив, що вже триває пілотування трьох концепцій (мистецька, технологічна і природнича галузі) у понад 60 школах. Далі – масштабування.
МОН також презентує ще одну складову концепцій – архітектурно-дизайнерські настанови щодо облаштування шкільних просторів, лабораторій, класів, майстерень, бібліотек, шкільних студій.
Які ще зміни анонсували у МОН?
У МОН також повідомили, що у жовтні стартує цифрова платформа "Освіта для життя".
Для вчителів – це навігатор, що містить:
путівники з кожної освітньої галузі з 1 до 12 класу;
приклади, як розвивати ключові компетентності та наскрізні вміння;
готові добірки вправ і завдань;
інструменти для оцінювання результатів навчання.
Що відомо про політику "Освіта для життя"?
У серпні Міністерство освіти і науки погодило концепції освітніх галузей на 2025 – 2030 роки в межах політики "Освіта для життя".
"Освіта для життя" – це комплексна політика МОН, спрямована на системне оновлення змісту шкільної освіти, продовження та посилення реформи "Нової української школи".
На основі концепцій МОН має намір до 2030 року: оновити модельні навчальні програми для всіх освітніх циклів; змінити підходи до створення, апробації та експертизи підручників і навчально-методичних матеріалів; розробити нові програми професійного розвитку для вчителів і освітніх управлінців; оновити освітні простори і їхнє оснащення відповідно до спеціально розроблених гайдбуків.