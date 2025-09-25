Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время мероприятия "Образование для жизни: презентация концептуальных основ образовательных отраслей" в Киеве. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.

Что известно о представленных концепциях образовательных отраслей?

Министр говорит: документ – часть политики "Образование для жизни".

Это не новый проект, который заменяет "Новую украинскую школу", это часть и элемент реформы НУШ, который развивает, дополняет и адаптирует ее, в частности, к современному контексту,

– уточнил он.

И добавил, что вышеупомянутая политика учитывает военный вызов, технологические прорывы, изменение структуры украинской экономики.

Важно, чтобы школа не только наполняла детей знаниями, но и формировала у детей умение применять эти знания на практике, формировала ценностные ориентиры, которые позволяют сформировать моральную мотивацию к активной деятельности, формировала критическое, креативное, конструктивное и заботливое мышление,

– подчеркнул чиновник.

Лисовой говорит: концепции сформированы так, чтобы обучение в школе было целостным, последовательным и комплексным. На основе концепций будут формировать новые модельные учебные программы, программы для профессионального роста педагога и образовательного управленца, новые подходы к формированию учебников.

Министр отметил, что уже идет пилотирование трех концепций (художественная, технологическая и естественная отрасли) в более чем 60 школах. Далее – масштабирование.

МОН также представит еще одну составляющую концепций – архитектурно-дизайнерские установки по обустройству школьных пространств, лабораторий, классов, мастерских, библиотек, школьных студий.

Какие еще изменения анонсировали в МОН?

В МОН также сообщили, что в октябре стартует цифровая платформа "Образование для жизни".

Для учителей – это навигатор, содержащий:

путеводители по каждой образовательной области с 1 до 12 класса;

примеры, как развивать ключевые компетентности и сквозные умения;

готовые подборки упражнений и заданий;

инструменты для оценки результатов обучения.

Что известно о политике "Образование для жизни"?