Книгу, посвященную Героям Украины из ГУР, включили в школьную программу
Книгу, посвященную Героям Украины из ГУР, добавили к учебному процессу в старшей школе. Речь идет о "2024 километр. С родными звездами сквозь вражеские ночи".
Такое решение принял Институт развития образования. Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки МО Украины.
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Что известно о книге?
Эта книга рассказывает о деталях глубинных рейдов спецназовцев ГУР МО Украины на территорию России. В частности для уничтожения стратегической авиации агрессора. И терер она будет частью учебного процесса в старшей школе.
Увековечение подвигов Героев – это не только дань уважения, но и основа формирования национального сознания. А сохранение и трансляция этой памяти следующим поколениям – стратегическая задача современной системы образования,
– отметил и. о. начальника отдела содержания образования УИРО Всеволод Сергиенко.
Новации заработают со следующего учебного года. Учителя смогут использовать книгу на уроках истории Украины, украинской литературы и предмета "Защита Украины" среди учащихся 9 – 11 классов.
В утвержденных методических рекомендациях говорится, в частности, об обсуждении книги на занятиях, использование текста для выполнения аналитических задач, написания эссе, создания исследовательских работ и других ученических проектов.
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Как обновили учебную программу в прошлом году?
С 1 сентября 2025 года уроки энергоэффективности стали непременной частью учебного процесса.
Учеников 4 – 11 классов учат рационально использовать ресурсы, уменьшать потребление энергии и заботиться об окружающей среде.
В 8-х классах также появился новый обязательный предмет – "Предпринимательство и финансовая грамотность".
Программа содержит управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства. С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.