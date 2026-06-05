Книгу, посвященную Героям Украины из ГУР, включили в школьную программу

Книгу, посвященную Героям Украины из ГУР, добавили к учебному процессу в старшей школе. Речь идет о "2024 километр. С родными звездами сквозь вражеские ночи".

Такое решение принял Институт развития образования. Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки МО Украины.

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Что известно о книге?

Эта книга рассказывает о деталях глубинных рейдов спецназовцев ГУР МО Украины на территорию России. В частности для уничтожения стратегической авиации агрессора. И терер она будет частью учебного процесса в старшей школе.

Увековечение подвигов Героев – это не только дань уважения, но и основа формирования национального сознания. А сохранение и трансляция этой памяти следующим поколениям – стратегическая задача современной системы образования,

– отметил и. о. начальника отдела содержания образования УИРО Всеволод Сергиенко.

Новации заработают со следующего учебного года. Учителя смогут использовать книгу на уроках истории Украины, украинской литературы и предмета "Защита Украины" среди учащихся 9 – 11 классов.

В утвержденных методических рекомендациях говорится, в частности, об обсуждении книги на занятиях, использование текста для выполнения аналитических задач, написания эссе, создания исследовательских работ и других ученических проектов.

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