Уроки в июне, перенос каникул, шестидневное обучение: МОН обратилось к школам из-за блэкаутов

Министерство образования и науки Украины советует школам рассмотреть введение изменений в структуре и продолжительности учебного года из-за возможных долговременных блэкаутов. Учебные заведения имеют автономию и могут сами согласовывать изменения по продолжительности каникул, графика обучения и тому подобное.

Какие изменения школам предлагает МОН?

В МОН отмечают, что организация обучения и режим работы школ требуют все большей гибкости. И напомнили, что школы сейчас сами могут определять структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, уроков, каникул, формата организации обучения.

Поэтому школам советуют рассмотреть возможность переноса уроков из зимних месяцев на июнь 2026 года (кроме выпускных классов) или увеличить продолжительность зимних каникул, перенеся на зиму весенний отдых учеников.

Среди предложенных вариантов – и переход на шестидневную учебную неделю вместо пятидневной. Он включает обучение в пределах двух смен.

Чтобы иметь возможность работать качественно в условиях вероятного блэкаута, школы должны проверить и в случае отсутствия обеспечить доступ учащихся к системам дистанционного обучения. И не забыть разместить учебные материалы к каждому уроку в системе на период с ноября по февраль.

Советуют учебным заведениям использовать современные электронные ресурсы, в частности вебплатформу "Всеукраинская школа онлайн", и обеспечить школьников необходимыми бумажными учебниками или распечатанными материалами.

Администрация школы также должна определить график проведения педагогами консультаций для учеников, уплотнить учебный материал и тому подобное.

Для поддержки коммуникации между учениками, родителями и учителями МОН советует создать единый канал связи (мессенджеры, Google Classroom и т.д.). В случае отсутствия мобильной связи актуальную информацию могут разместить на стендах при входе в школу.

В то же время следует наладить механизм регулярного информирования через родительские и ученические чаты, а также с помощью SMS,

– указано в документе.

Школы при этом должны быть обеспечены запасом технической и питьевой воды, продуктами, в частности, длительного хранения, для безопасного пребывания учащихся не менее 48 часов.

Каждая школа должна адаптировать предложенный набор инструкций с учетом особенностей и ситуации с безопасностью. В учебных заведениях также должны обсудить план действий в случае блэкаута и проработать возможные варианты.



Письмо МОН / скриншот

