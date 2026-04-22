В Украине планируют изменить систему школьных перевозок
- Министерство образования и науки Украины планирует адаптировать систему школьных перевозок к условиям войны, учитывая потребности общин и реформу старшей школы.
- Введение гибких подходов, таких как транспорт малой вместимости, поможет эффективнее организовать подвоз учеников в учебные заведения.
В Украине планируют обновить систему школьных перевозок. Министерство образования и науки намерено адаптировать ее к условиям войны и реальным потребностям общин.
Детали чиновники обсудили во время встречи, отмечает Osvita.ua. В частности, планируют усовершенствовать логистику подвоза детей в школы во время войны.
Смотрите также Президент Могилянки не советует после школы поступать за границу: о чем предупреждает
Как могут изменить систему подвоза?
При этом будут учитывать формирование сети в рамках реформы старшей профильной школы и потребности общин.
Глава ведомства Оксен Лисовой заявил, что надо адаптировать систему школьных перевозок к условиям войны и реальным потребностям общин. Часто это означает отказ от универсальных решений: там, где небольшое количество детей, сложный рельеф или узкие дороги, стандартные большие автобусы просто не работают.
Нам нужны более гибкие подходы, в частности транспорт малой вместимости, который позволит эффективно организовать подвоз. Главное, чтобы каждый ребенок, независимо от того, в каком регионе или местности он проживает, имел возможность безопасно и регулярно добираться в учебное заведение,
– заявил чиновник.
Интересно! Украинское образование получит от международных партнеров 91 миллион долларов. Средства направят в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ в 2026 году. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Средства направлены на поддержку детей, школьников и педагогов.
Сейчас ведомство будет готовить запрос в общины, чтобы определить реальную потребность в различных типах "школьников".
Также адаптируют госсредства для использования на эти цели. В частности, будут обсуждать возможность закупки автобусов малой вместимости, оборудованных для безопасной перевозки детей.
Смотрите также В одном из облцентров закрывают десятки учебных заведений
Как изменится образовательная модель в Украине?
- Со следующего года полноценно стартует реформа старшей школы. Она предусматривает 12 лет обучения для учеников.
- Первыми новую модель апробируют нынешние 9-классники пилотных школ.
- В трехлетней старшей школе смогут учиться также ученики тех академических лицеев, которые пилотируют профильную реформу в 2025 – 2026 и 2026 – 2027 учебных годах. Здесь ученики будут учиться 3 года, а не 2, в старших классах. При этом получат бонус – три года обучения на бакалавриате университета вместо четырех.
- Впоследствии такую модель (12 лет в школе и три на бакалавриате) должны распространить на всех выпускников академических лицеев.
- В 2029 году будет экспериментальная модель. А постоянная – с 2030 года.
- Модель трехлетнего бакалавриата должна перейти в постоянный режим и стать базовой: 12 лет общего среднего образования + 3 года бакалавриата (с сохранением профиля образования) + 2 года магистратуры.