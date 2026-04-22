Деталі посадовці обговорили під час зустрічі, зазначає Osvita.ua. Зокрема, планують удосконалити логістику підвезення дітей до шкіл в час війни.

Як можуть змінити систему підвезення?

При цьому враховуватимуть формування мережі у межах реформи старшої профільної школи та потреби громад.

Очільник відомства Оксен Лісовий заявив, що треба адаптувати систему шкільних перевезень до умов війни і реальних потреб громад. Часто це означає відмову від універсальних рішень: там, де невелика кількість дітей, складний рельєф чи вузькі дороги, стандартні великі автобуси просто не працюють.

Нам потрібні більш гнучкі підходи, зокрема транспорт малої місткості, який дозволить ефективно організувати підвезення. Головне, щоб кожна дитина, незалежно від того, у якому регіоні чи місцевості вона проживає, мала можливість безпечно і регулярно діставатися до навчального закладу,

– заявив посадовець.

Наразі відомство готуватиме запит до громад, щоб визначити реальну потребу у різних типах "школяриків".

Також адаптують держкошти для використання на цю мету. Зокрема, обговорюватимуть можливість закупівлі автобусів малої місткості, обладнаних для безпечного перевезення дітей.

